Dejemos que voten y respetemos la voluntad popular: René Juárez Cisneros

René Juárez Cisneros es el operador político a quien el equipo del candidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña le confió la dirigencia nacional del PRI. Recibe a El Sol de México en su despacho. Se le ve cansado, son tiempos de campaña. En sus manos está sacar el mejor resultado de la “campaña más compleja que ha enfrentado el partido”.

El dirigente nacional del PRI, René Juárez Cisneros, tiene una misión difícil: enfrenta una “campaña durísima” y desde ahora sabe que el PRI no obtendrá carro completo, como ha pasado en otros años. “Hay una elección competida, difícil, compleja.

La más compleja que ha enfrentado el PRI, sí; nada más faltaba que no aceptáramos eso”, admite.

“¡El carro completo es historia, eso ya no existe! Nadie se va a llevar carro completo’’, pronostica. Le preocupa la violencia política que se ha registrado en el proceso electoral.

Explica que los militantes de otros partidos son bienvenidos al proyecto de José AntonioMeade Kuribreña porque, reconoce que en una campaña se necesitan votos para ganar. Considera que José Meade tiene amarrado el segundo lugar porque el panista Ricardo Anaya comenzó a derrapar, mientras que lanza la advertencia de que “del plato a la boca, se cae la sopa”.

-¿Está cruenta la elección?

Foto: Mauricio Huizar

-Durísima, salpicada, inmersa en la violencia; pérdidas de vidas humanas que lastiman, duelen; rechazamos nosotros la violencia. Tenemos que buscar, hacer algo para que encaucemos un proceso electoral que pueda concluir en paz, que pueda concurrir la gente en tranquilidad y libertad a emitir su voto.

Rechazamos total y absolutamente la violencia y en todos los momentos hemos exigido a las autoridades que hagan lo que les toca hacer. Que se esclarezcan estos crímenes que se han dado en esta circunstancia del proceso electoral, de todos los partidos, no solamente los nuestros, porque valen lo mismo, una vida humana, una vida de un ciudadano mexicano. Nosotros visualizamos en ese contexto amplio a todos, para nosotros todas las vidas merecen respeto más allá de sus preferencias políticas.

En el salón Revoluciónde la sede priista, René Juárez recibe a El Sol de México ;camina pausado y se le ve cansado. Son días de campaña, y de una que va cuesta abajo, según las encuestas. Empezó desde abajo en el partido y por eso sabe que tiene que mover y entusiasmar a la estructura.

Y lo dejó claro desde su primer discurso al asumir este reto.

El exgobernador de Guerrero que llegó al Comité Ejecutivo Nacional del PRI en sustitución de EnriqueOchoa, comenta: “nosotros no estamos cantando victoria ni adelantando victoria, ni celebraciones anticipadas, no; nosotros estamos siendo respetuosos de la voluntad popular, respetuosos de la gente. Lo que queremos es convencer para lograr vencer el día de la jornada electoral, pero sin hacer fiestas anticipadas. Dicen que del plato a la boca se cae la sopa. Lo que planteo es tener serenidad, prudencia y sobre todo respeto por el ciudadano. Una vez que voten y decidan, respetemos la voluntad popular, porque en política se gana y se pierde, nosotros queremos ganar’’.

- ¿No termina de cerrar la distancia y la segunda plaza sigue en disputa? - Ese segundo lugar en este momento ya es nuestro; en este impulso que traíamos ya rebasamos al que estaba en segundo lugar. Es tenue la ventaja, pero es consistente el impulso que traemos. De tal manera que nosotros en este momento, de acuerdo a mediciones que nosotros tenemos todos los días, que reviso todos los días, ya estamos ahí.

El que estaba en segundo lugar empezó como a derrapar, como que estaba en neutral y nosotros nos fuimos para arriba consistentemente, ahí vamos y para el 10 -junio- más o menos, estamos calculando nuestros tiempos de acuerdo a lo que estamos haciendo,“estaremos en el segundo lugar consolidado y después del debate del día 12 ya nos vamos a encaminar, nos vamos a enfilar a conquistar la victoria.

-¿Meade llamó a Ricardo Anaya para sumarse a su campaña, usted va en esa misma línea?

Foto: Mauricio Huizar

-El llamado es a los ciudadanos que amen a México, que respalden un proyecto que se sustente en libertades, en respeto a la ley, en vocación democrática; bienvenidos todos. Ya del PAN, pues ya están muchísimos acá; se han venido pasando de Acción Nacional, bienvenidos, cuadros importantes, pero cualquier ciudadano, milite en el partido que milite, que crea, que confié en el proyecto de Pepe Meade, bienvenido. Pepe Meade es un candidato ciudadano, respaldado por tres partidos y con esa figura de ciudadano, Pepe Meade ha podido ir amalgamando ese tipo de apoyos, bienvenidos y si el candidato de algún otro partido, llámese como se llame, quiere sumarse, bienvenido, porque a final de cuentas nosotros lo que queremos son votos para ganar, ganando para impulsar un proyecto que le sirva a México.

Y aclara: “nosotros jamás, de aquí al 1 de julio, jamás vamos a declinar por ningún candidato, nosotros vamos a llegar hasta el primero, con la confianza y convicción de que vamos a ganar la elección.

Y lo que tiene que ver con el voto útil, estoy de acuerdo con el voto útil, y el voto útil para que sea verdaderamente útil, tiene que darse a un útil; si ese voto útil se lo das a un inútil, lo conviertes en voto inútil”.

En ese sentido, recordó que el próximo 1 de julio se va a elegir, “se va a nombrar al Presidente de la República, no al más simpático, ni al más chistoso ni al que tenga más ocurrencias. “Gobernar a un país no es una improvisación ni ocurrencias.

La improvisación garantiza el fracaso y la ocurrencia es eso, la ocurrencia, no sirve para gobernar’’.

-¿Vemos una guerra sucia como pocas veces de todos los partidos?

Foto: Mauricio Huizar

-Creo en la política, en la buena política y la buena política es la que permite construir acuerdos, respetar la diversidad, respetar a quien opina diferente y que antepone el interés de la gente. Siempre el centro de la buena política es la gente, el cómo ayudas.

Yo sí creo en esa política que edifica, que construye, no en la que destruye ni en la que divide, sino en la que une. Creo en esa política, en las ideas, en la confrontación de las ideas, en la confrontación de altura que te permita, con argumentos, con razones, demostrar si tienen razón o no, pero también creo en la política de la inclusión, de la conciliación.

La buena política ve hacia la frontera de un proceso electoral, pero la buena política no mira solamente la frontera, mira mucho más allá. La buena política no se agota en un proceso electoral, tiene una visión de mediano y largo plazo, una perspectiva muy amplia. La descalificación no sirve o abona poco a la construcción de la victoria.

“La diatriba, la mentira, la descalificación y el encono, no creo en eso; eso no le sirve a México, no le sirve a la gente. Creo en la política que permite, una vez llegado a un entendimiento, resolver un problema y que ese problema le resuelve problemas a la gente”, abunda.

-¿El conflicto en Chiapas fracturó su relación con el PVEM?

-Chiapas es un caso y en otros estados también el Verde lleva candidatos por sí mismo. En Chiapas había una coalición, por supuesto que nosotros queríamos que se mantuviera esa coalición, no se pudo mantener, eso ya pasó. Teníamos nada más una alternativa, es decir, o bajar los brazos o echarse para adelante, nos echamos para adelante y vamos con Nueva Alianza.

“Si ese voto útil se lo das a un inútil, lo conviertes en voto inútil”