Del Mazo se ha portado del 100: AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró, ayer, durante su encuentro con pueblos indígenas en el Estado de México, que los gobiernos del PAN que no se adhirieron al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), son libres de no hacerlo y están en su derecho.

Al que elogió por hacerlo fue al gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo, quien dijo se ha “portado del 100”. “Saben que no soy palero, no soy barbero, no soy lambiscón. Ya sé que algunos no les va a gustar, pero mi pecho no es bodega. Se ha portado al 100 el gobernador del Estado de México (Alfredo del Mazo)”, dijo el Presidente

Después, mandó un mensaje a los panistas. “Miren en otros casos, no se adhirieron algunos estados al Instituto de Salud para el Bienestar (...) Están en su derecho, porque son libres, pero en el caso del Estado de México, el gobernador Alfredo del Mazo dijo sí aceptó, un aplauso para Alfredo del Mazo”, añadió.

Antes, en Amealco, Querétaro, López Obrador aseveró que la inseguridad en el país es un tema que le preocupa y ocupa. "Estoy dedicado todo el tiempo, porque tenemos que lograr la paz y la tranquilidad de nuestro país. Ese es mi compromiso, pero así como estoy pendiente de que haya seguridad, así también estoy pendiente de que haya bienestar, porque la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia", sostuvo.

Ante más de dos mil mujeres, niños y hombres, en su mayoría indígenas, ratificó que no habrá aumento de impuestos, ni gasolinazos, y una vez concluida la nueva refinería bajará el costo de los combustibles.

Pidió, asimismo, mantener sus costumbres y recodar “para que el racista que quiera cuestionarles, que el mejor presidente que ha habido en la historia de México fue un indígena zapoteco, Benito Juárez García”.

“Vamos a garantizar que no aumenten los impuestos. Ya no es como antes que aumentaban las impuestos o había impuestos nuevos, ya no hay gasolinazos, y ya estamos construyendo una nueva refinería para dejar de comprar gasolina en el extranjero y cuando tengamos autosuficiencia en gasolinas vamos a bajar el precio de los combustibles”, aseguró.