Demanda Grupo Riobóo a Ricardo Anaya por daño moral y exige disculpa pública

Grupo Riobóo presentó una demanda por daño moral ante las falsas acusaciones de Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, quien ha reiterado que Andrés Manuel López Obrador le otorgó contratos por asignación directa cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México y que “pretende mantener la corrupción con su contratista favorito, José María Riobóo”.



Ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la empresa presentó ayer la demanda contra el aspirante presidencial, ya que desde el tercer debate presidencial organizado en Mérida, Yucatán, “hizo aseveraciones falsas” contra el grupo y su presidente.

En un comunicado, el grupo afirmó que Anaya los comparó con “empresas que presumiblemente han incurrido en irregularidades serias en cuestiones de obra pública.

“No es el caso de Grupo Riobóo, pues tenemos un expediente intachable en todos nuestros procesos, pero además, y contrario a lo que dijo el candidato Por México al Frente, no hacemos construcción alguna”, subrayó.

Además, pide una disculpa pública o que los tribunales decidan quién tiene la razón.



Es por nuestra reputación y por los casi 400 trabajadores a los que nos debemos, que exigimos al señor Anaya se disculpe públicamente o que los tribunales decidan quién tiene la razón.

Asimismo, envía un mensaje al candidato: “Deberá aprovechar su tiempo, ya que están por acabar las campañas, en probar sus dichos o en retractarse conforme lo establece la ley y deriva de la jurisprudencia en México”.

Mencionó que en caso de ganar la demanda, “cualquier reparación que obtengamos, por el concepto de daño moral, será destinada a alguna causa de asistencia social”.

“El fin de las campañas no equivale al fin de las acusaciones sin sustento, que en ellas se dijeron”, apuntó.

“Ya tienes tus contratistas favoritos”

En el último debate organizado por el INE en Mérida, Ricardo Anaya señaló a López Obrador que “tiene miedo de ser evidenciado” por los intereses que guarda para beneficiar al empresario Juan Carlos Riobóo.

"Te has convertido Andrés Manuel en lo que tanto criticabas. Como los del PRI, ya tienes tus contratistas favoritos", le dijo..

Anaya mostró una foto de López Obrador con José María Rioboó, un poderoso constructor que hizo varias obras cuando AMLO fue jefe de Gobierno de Ciudad de México entre 2000-2005.

"¿Sí o no? Cuando fuiste jefe de Gobierno le otorgaron contratos por asignación directa, sin licitación, sin concurso por 170 millones de pesos?", espetó Anaya, a lo que López Obrador respondió: "No, no tiene sentido lo que planteas, te digo que no. Yo no soy corrupto (...) No soy corrupto como tú".

Anaya retó al izquierdista a renunciar si demuestra que su denuncia.

Pero documentos de un fideicomiso que manejaba la infraestructura vial durante la gestión de AMLO, vistos por la agencia Reuters, revelan que los contratos dados a Rioboó sí fueron por adjudicación directa, como a otros contratistas.

Por su parte, Verificado MX también confirmó que, de acuerdo con documentación oficial del Gobierno de la Ciudad de México, la compañía Rioboo sí recibió cuatro adjudicaciones directas por un monto de 171 millones de pesos entre los años 2002 y 2005, todas para la construcción del Segundo Piso del Periférico, dos de ellas cuando López Obrador ya había dejado el cargo de jefe de Gobierno capitalino.