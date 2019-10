Demanda PAN a Gobierno reactivar la economía

Acción Nacional demandó al gobierno federal reactivar la economía al garantizar la inversión, seguridad y aplicación estricta del Estado Derecho, pues advirtió que la situación actual del país no sólo ahuyenta a los inversionistas sino a los jóvenes, quienes buscan dejar México al no ver oportunidades.

“En Acción Nacional creemos en un México seguro, productivo y competitivo, que garantiza el derecho a vivir en paz, un país que para repartir entiende que primero debe producir, donde se respete la libertad de emprender, donde se den oportunidades a los jóvenes para salir adelante, donde se gobierne para todos, un país donde exista la seguridad jurídica, seguridad física y seguridad patrimonial”, expresó el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza.

El incremento de la delincuencia está ahuyentando a los inversionistas y su consecuente generación de empleo, la economía se debe reactivar generando certidumbre sobre la inversión, garantizando la seguridad y la aplicación estricta del Estado de Derecho https://t.co/uM97qPdeWZ — Marko Cortés (@MarkoCortes) October 27, 2019

Al advertir un mayor caos, Cortés Mendoza ofreció su experiencia para reducir la violencia, incrementar el empleo y generar certidumbre, pues afirmó, “los gobiernos del PAN estatales y municipales dan los mejores resultados, crecen mientras el promedio del país decrece, el 45 por ciento de los empleos a nivel nacional se generan en donde gobernamos y en todos los rankings, los gobernadores y alcaldes de Acción Nacional siempre son los mejores evaluados”.

Así mismo, aseguró que la soberbia y el capricho, son muy malos consejeros y no llevarán a México a buen puerto, y señaló que cada vez hay más familias preocupadas por la incompetencia de este gobierno que no se deja ayudar y no está a la altura de los desafíos del país.

“¿Qué inversionista serio querrá invertir en un país donde se cancela una obra privada y moderna como el aeropuerto de Texcoco y qué inversionista serio querrá invertir en un país donde su gobierno federal, libera criminales y se dobla como papel ante el crimen organizado?, cuestionó.

El dirigente albiceleste que el presidente de la República tiene la gran oportunidad de demostrar a los mexicanos que, ante un estancamiento y riesgo de recesión global, sí se puede generar crecimiento con desarrollo.

“La reactivación de la economía exige que el gobierno ejerza de inmediato el gasto para infraestructura, para detonar el empleo y el consumo. Asimismo, es necesario recuperar la confianza-país mediante la aplicación estricta de la ley”, apuntó.