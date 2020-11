Demócratas hispanos de EU piden a López Obrador que respalde a Biden

La vacilación del presidente Andrés Manuel López Obrador para felicitar a Joe Biden por su victoria electoral en Estados Unidos provocó críticas de varios legisladores demócratas hispanos que hicieron hincapié en la importancia de fortalecer la relación bilateral después de años de tensión bajo la gestión de Donald Trump.

En un aparente intento de evitar fricciones con el actual mandatario estadounidense, López Obrador dijo el sábado que iba a esperar hasta que concluyeran los desafíos legales de la votación para comentar sobre el resultado.

El legislador demócrata de Texas, Joaquín Castro, recurrió a Twitter para calificar la decisión del presidente mexicano como "un sorprendente fracaso diplomático".

Llega "en un momento en que la administración entrante de Biden busca marcar el comienzo de una nueva era de amistad y cooperación con México", escribió Castro, quien fue miembro del gabinete del expresidente Barack Obama.

López Obrador asumió el cargo en 2018 prometiendo un contacto más humano con los miles de migrantes que cada año atraviesan su país, pero tras las exigencias de Trump de contener la migración indocumentada echó mano de la recién creada Guardia Nacional para frenar su paso.

AMLO ha sido cómplice de los esfuerzos de Donald Trump para socavar los derechos humanos de los solicitantes de asilo

dijo la congresista Verónica Escobar, utilizando las siglas del nombre completo de López Obrador.

Su renuencia para comentar sobre las elecciones contrasta con la ola de felicitaciones enviadas a Biden por múltiples líderes mundiales, a pesar de las denuncias de fraude de Trump.

"Presidente López Obrador, los votantes estadounidenses han hablado y Joe Biden es nuestro presidente electo. Ganó de manera justa. No deje que se le vaya el tren", advirtió el congresista nacido en México Jesús García.