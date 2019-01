Confía OCDE que desabasto de gasolinas sea temporal

El retraso en la distribución de gasolinas en diferentes zonas del país, tras las acciones del gobierno federal para combatir el robo, debe ser temporal, ya que puede generar desabasto en productos básicos, opinó el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría Treviño.



El titular de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) consideró que hay un problema con estas acciones contra el robo de combustible o “huachicoleo”, porque “si el desabasto (de gasolinas) es la solución, quiere decir que el desabasto tiene que ser temporal, porque el desabasto no puede durar”.

El problema de la distribución de gasolinas “tiene un impacto enorme, muy complicado y que se multiplica muchas veces, porque por ejemplo, si las flotas de camiones no pueden salir a distribuir, bueno pues hay un problema de abasto, no solo de gasolina, sino de comida o de productos”, argumentó.

En entrevista con Notimex en el marco de su visita a México la semana pasada en misión oficial, estimó que el tema del combate al llamado “huachicoleo” es muy complicado, porque se quiere lograr espontaneidad, impacto, transparencia y ahorrarle a Petróleos Mexicanos (Pemex) todo lo que le roban con esta actividad ilícita.

“Pero el problema es que si es a cambio de generar un enorme descontento en la calle, porque la gente no puede moverse en el carro, obviamente de repente le sale a uno más caro el caldo que las albóndigas”, argumentó el ex secretario de Hacienda y ex canciller mexicano.

Opinó que el “huachicoleo” es un tema de corrupción y de robo, “quizá haya algunos dentro de la propia empresa que están facilitando esto, que en algún momento dado simplemente voltearon los ojos para otro lado, ignoraron el problema o les pareció que era un problema cuya incidencia era baja”.

Gurría Treviño añadió que cuando el tema se volvió de muchos millones de barriles y miles de millones de pesos robados, entonces empezó la gente a preocuparse, y ahora el nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión de emprender estas acciones contra el “huachicoleo”, llevadas a cabo en estos primeros días de su administración.

