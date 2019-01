Movimiento Ciudadano lanza cuestionario a AMLO sobre su plan anti huachicol

Al igual que otros partidos de oposición, Movimiento Ciudadano, a través de su dirigente nacional, senador Clemente Castañeda Hoeflich, se pronunció a la exigencia para que el Gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador “diga la verdad” sobre la estrategia del combate al robo de combustibles y el desabastecimiento que está medida provoca, pues criticó que ahora, lo único que se sabe es que hay desabasto de gasolina.

El dirigente emecista apuntó que en su partido están “a favor del combate al huachicoleo”, delito que dijo, creció y se mantuvo impune desde al menos hace tres administraciones, pero que con la estrategia del presidente López Obrador, “el único resultado que conocemos es que los ciudadanos nos quedamos sin gasolina”.

El político jalisciense destacó que el Gobierno Federal ha pedido el respaldo de la ciudadanía y que, “no cuestionemos ni exijamos información, pero ese no es el rol que Movimiento Ciudadano piensa desempeñar”, apuntó.



“No vamos a renunciar a cuestionar, a pedir respuestas y explicaciones”, dijo Castañeda Hoeflich.

Añadió que la crisis no se va a resolver jugando a las vencidas. Esto no se trata de ver “quién se cansa primero” ni de dar manotazos en la mesa. Cuando el bienestar de los mexicanos va de por medio se tiene que actuar con seriedad y responsabilidad. Por eso, le exigimos al Gobierno Federal que responda puntualmente las siguientes preguntas:

1. La primera explicación que el Presidente le debe al país es sobre la investigación en que la que el periódico The Wall Street Journal documenta que en esta administración se tomó la decisión de reducir la importación de gasolina, por lo que se recibió 45% menos combustible en estos meses. De ser cierta esta información, el desabasto de gasolina habría sido provocado por una mala decisión del gobierno y demostraría que quienes aseguraron que no había ninguna crisis, nos mintieron a los mexicanos. La gravedad de esta información obliga al Presidente a ir más allá de las descalificaciones. Él ya declaró que las importaciones se han incrementado y que que las cifras de The Wall Street Journal son falsas. Si quiere que le creamos, tiene la obligación de probarlo y decirnos qué pasó con el suministro de gasolinas.

2. ¿Cuántas investigaciones penales han surgido a raíz de la estrategia? ¿Cuántas órdenes de aprehensión han sido liberadas? ¿Quiénes han sido detenidos y dónde están? ¿Serán investigados y sancionados funcionarios de gobiernos anteriores o incluso del actual?

3. El presidente ha hablado de ahorros en el combate al huachicol. ¿A qué se está destinando? ¿Dónde lo vamos a ver reflejado? Hasta hoy, al único lugar que se está yendo es a pagar los costos de transportar gasolina por pipas en vez de ductos.

4. En los últimos días, más de 60 buques cargados con gasolina están esperando autorización de Pemex para descargar, autorización que no han recibido debido a que los ductos están cerrados. Además de agravar el problema del desabasto, ¿qué repercusiones económicas tiene para México que los buques estén detenidos, esperando y reteniendo gasolina? ¿Las pérdidas que se generan por este hecho también están consideradas en el ahorro anunciado?



5. Sobre los sabotajes, ¿en dónde sucedieron? ¿Por qué no estaban siendo vigilados como declaró el Presidente que sucedería? ¿Qué tipo de afectación tuvo la infraestructura? ¿Qué procedimientos de reparación se han tomado? ¿Hay detenidos por estos actos?

6. El presidente ha dicho que no quiere decirnos cuándo se normalizará el desabasto porque no quiere que después lo critiquen por no cumplir. Esa no puede ser justificación. Los ciudadanos le exigimos una respuesta: ¿cuándo y cómo se resolverá la crisis del desabasto?

Asimismo dijo que en medio de esta crisis de desabasto, Andrés Manuel López Obrador sólo ha pedido confianza, pero no hay confianza posible sin información oportuna y veraz. La crisis no puede tratarse así. El gobierno pide actos de fe, nosotros exigimos evidencias, concluyó.