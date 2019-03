Desapariciones, la herencia más dolorosa y el fruto podrido: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que las desapariciones en el país, es la herencia más dolorosa, el "fruto podrido", que recibió de la administración de Enrique Peña Nieto, incluso más que el grave problema de la corrupción.

Es muy triste, muy doloroso este tema, este asunto de desaparecidos y del sufrimiento de los familiares, es la herencia más triste, dolorosa que recibimos al llegar a este nuevo gobierno, se recibió la herencia de la corrupción, de la impunidad, pero esto es todavía más grave, más doloroso dijo durante la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

En medio de los reclamos de los familiares de las víctimas hacia los gobernadores, por su inoperancia en la atención a las desapariciones, López Obrador prometió que no habrá límite presupuestal para el Sistema Nacional de Búsqueda y en el mes de septiembre ya deberán de estar instaladas las 32 comisiones locales del SNB.

“Ese es el compromiso que no falten los recursos, no hay línea presupuestal, no hay techo financiero, es lo que se requiera, estamos haciendo un gobierno austero sin lujos y vamos a ahorrar lo que se obtenga, lo que se libere por la austeridad, se va dedicar a esta justa causa de encontrar a los desaparecidos”, prometió el primer mandatario.

Insistió en que no le va a pegar a lo tanto al avispero para combatir estos conflictos sociales, como en los sexenios pasados en los que le declararon la guerra al narcotráfico, porque esto no es la ley del talión y de seguir con esas políticas, “nos quedaríamos tuertos y chimuelos”.

“No es la ley del Talión, no va a ser ojo por ojo, no va ser diente por diente. Nos quedaríamos tuertos y chimuelos. A eso apostaron los otros, a querer resolver todo con el uso de la fuerza. El Estado mexicano no va a actuar con arbitrariedad, no vamos a violar derechos humanos. Hubo un tiempo en que el principal violador de los derechos humanos era el Estado”, reclamó el primer mandatario.

En este sentido, López Obrador refrendó sus tres compromisos con los familiares de las personas localizadas, adelantó que dentro de tres meses se reunirá con ellos para evaluar los avances del SNB y mejorar el sistema nacional forense, para identificar a 26 mil cuerpos.