Desde el búnker, López Obrador define a su próximo gabinete y los pasos del plan de desarrollo

Con las Fuerzas Armadas, vamos actuar con mucho respeto: AMLO

El candidato ganador de las elecciones presidenciales insistió que no hará uso del Estado Mayor Presidencial y lo integrará nuevamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Se va a dar a conocer en su momento acerca de mi seguridad, voy a valorar lo que me están recomendando, estoy escuchando puntos de vista, originalmente mi planteamiento es no tener seguridad, que me cuiden los ciudadanos, ustedes y el pueblo", mencionó.

Sobre quiénes estarán al frente de la Sedena y la Marina, dijo que está analizando dos propuestas:

“Uno cómo vamos a nombrar a los secretarios de Defensa y de Marina (...) van a ser nombrados de acuerdo a la tradición que hay en la Sedena”.

"Estamos en muy buena relación con las Fuerzas Armadas y siempre vamos a actuar con mucho respeto".