Desdeñan en la ONU plan de paz de México

La propuesta de paz planteada por México para el conflicto entre Rusia y Ucrania no fue adoptada por ninguna nación durante el Consejo de Seguridad de la ONU ni por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Durante su intervención en el Consejo de Seguridad, el canciller Marcelo Ebrard, expuso el plan de pacificación del presidente Andrés Manuel López Obrador como parte de un esfuerzo por llegar a la paz de manera diplomática.

Sin embargo, ningún país miembro del Consejo reaccionó al plan presentado por el Secretario de Relaciones Exteriores, en cambio cada uno planteó una propuesta para alcanzar una pacificación del conflicto entre Rusia y Ucrania.

Más tarde, durante su discurso ante la Asamblea general de las Naciones Unidas, Ebrard anunció que México continuará con las consultas necesarias para lograr se adopte la propuesta.

“Vamos a proseguir con las consultas necesarias con el único propósito de poder contribuir como actor imparcial y de buena fé a generar el más alto respaldo posible a las gestiones y buenos oficios de Antonio Guterres y del causus cuya conformación proceda con la participación de los estados miembros de la ONU”, dijo el canciller desde la máxima tribuna de las Naciones Unidas.

En un cambio de tono respecto a la postura de México ante el conflicto, Ebrard exigió llevar a responsables de crímenes de guerra entre Rusia y Ucrania ante la justicia internacional.

Pese a que México se negó a unirse a las sanciones internacionales interpuestas contra la nación rusa, el también titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) exhortó a llevar ante la justicia a los responsables del conflicto en los confines de Europa.

Durante la jornada, el canciller mexicano sostuvo una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania Dmytro Kuleba y por aparte, con el canciller de India, Subrahmanyam Jaishankar, representantes de dos naciones vinculadas a su plan de paz.

“Desde el inicio de las hostilidades, México ha insistido en buscar una solución diplomática de un alto al fuego. Para ello se requiere voluntad política de las partes y compromiso de la comunidad internacional”, dijo el canciller Ebrard.

Sobre la propuesta, Lila Abed, Directora Adjunta del Instituto México en el Wilson Center, dijo que llega en un mal momento debido a los hechos recientes, tales como el anuncio de Vladimir Putin de que movilizaría 300 mil tropas para que participaran en la guerra contra Ucrania.

“Creo que los recientes acontecimientos no permiten que este plan de paz vaya a prosperar en el Consejo de Seguridad a pesar de que México es un miembro no permanente y no creo que vaya a tener una respuesta fructífera dentro de la Asamblea General”, dijo la especialista.

Abed añadió que también Occidente está incrementando las sanciones contra Rusia y está en alerta por un posible uso de armas nucleares. “Un plan de paz como el que presenta México en estos momentos no refleja ni tiene eco a nivel global”.

PARÁLISIS EN LA ONU

El canciller mexicano Insistió en que ante la parálisis del Consejo de Seguridad en el conflicto armado, desatado en febrero pasado, debe formarse una comitiva conformada por el primer ministro de India, Narendra Modi, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres y el Papa Francisco, que aliente y acompañe los esfuerzos de las Naciones Unidas para recuperar la confianza entre Rusia y Ucrania y concluir con el conflicto.

“Ante la parálisis del Consejo de Seguridad, debemos ofrecer entre todos un canal diplomático complementario a los existentes para interactuar con las partes en conflicto con miras a reducir las tensiones y encauzar la mediación indispensable”, afirmó Ebrard.

Agregó que la propuesta ya fue compartida en días pasados con el secretario Guterres, así como con las delegaciones de India y la Santa Sede.

El responsable de la diplomacia mexicana reprochó que el Consejo de Seguridad no ha podido cumplir con el mandato que le confiere la Carta de las Naciones Unidas al no poder prevenir la guerra ni tampoco ha podido tomar las medidas que pongan un alto a la acción armada.

Durante su discurso, reiteró, que la ONU continúa siendo una herramienta única de la comunidad internacional, para la resolución pacífica de controversias.

MOSCÚ ESTÁ SOLA

El presidente ruso, Vladimir Putin, “no puede salirse con la suya” dijo por su parte el jefe de la diplomacia estadounidense en el Consejo de Seguridad, en la que su homólogo ruso, Sergéi Lavrov, solo y acorralado, refutó las acusaciones.

Lavrov, con quien Blinken ha rechazado reunirse desde la invasión del 24 de febrero, y que ni siquiera se sentó en la mesa del Consejo cuando hablaron sus homólogos prefiriendo dejar a un subalterno en su lugar y abandonar la sala cuando dio su discurso, refutó las acusaciones occidentales y echó la culpa al gobierno de Kiev, al que acusó de “rusofóbico”.

El canciller ucraniano, Dmytro Kuleba, se encaró con su homólogo ruso y le espetó que “nunca ganarán esta guerra”. “Hoy cada ucraniano es un arma lista para defender a Ucrania”, subrayó.

Francia, actual presidente del Consejo de Seguridad, convocó esta reunión para exigir que Rusia rinda cuentas.









