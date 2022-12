Deseo la democratización del partido: Ricardo Monreal confirma permanencia en Morena

El senador Ricardo Monreal Ávila, aspirante a la presidencia de la República, advirtió que se queda en Morena y está definido por ser fundador de este partido desde hace 26 años, ante los señalamientos de la oposición de que se pasaría a la coalición Va por México.

“Yo estoy definido, soy fundador de Morena, soy militante de Morena y soy aspirante a la presidencia de la República, soy aspirante a suceder al Presidente. Ese es mi definición”.

Así lo señaló Ricardo Monreal en conferencia virtual con los reporteros de la fuente, donde manifestó que su futuro está en una causa, que no es un objetivo personal y esa causa es la reconciliación nacional.

“Mi lucha y la de muchos mexicanos que han expresado su coincidencia en que la reconciliación es una condición trascendente, para que el país pueda avanzar en unidad, en concordia”.

“Yo lo que creo es en no más polarización, menos odio, no más resentimientos, menos descalificaciones, así pienso porque creo que alentar el encono es abonar a la confrontación insalvable de unos contra otros”.

El líder de los morenistas en la cámara alta aseguró creer en la reconciliación, en México, pues dijo: "necesitamos unirnos, sumar las fortalezas, incluso todas las voces".

Refirió que esta reconciliación debe ser entre todos los mexicanos, es un llamado incluyente “no hago confines individualistas, ni desde una posición de poder, lo hago como un ciudadano, así lo expresé el sábado en la Arena México, que establece los principios fundamentales que considero debe integrar la reconciliación nacional”.

La promoción de esta causa, dijo Ricardo Monreal, me parece fundamental y aseguró que va a impulsarla, "porque creo que todos debemos sumarle fuerza, estar en el objetivo de qué haya menos encono, menos polarización, menos crispación social, estoy preocupado, porque después de este tipo de expresiones nos demuestran que viene la violencia y eso sería muy lamentable en cualquiera de sus expresiones es indeseable”.

No hay lucha contra Morena, asegura Monreal

Así también, el senador manifestó que este proceso de reconciliación es necesario en la militancia y “le digo al presidente del partido y a la militancia de Morena y sobre todos los fundadores, les pido una reflexión y el beneficio de la duda”.

“Yo no estoy luchado contra el partido, más bien lucho por que las decisiones que toma el partido se democraticen. Yo no voy a luchar contra los militantes del partido, esta lucha ha sido de frente y en voz alta, pero yo he cumplido con el partido, soy fundador del partido”.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política recordó ser fundador de Morena desde hace 26 años, en donde siempre ha cumplido su función legislativa, ha sacado las reformas que el presidente le han interesado, todas las reformas que nos propusimos en la campaña las hemos sacado, sólo dos de Cámara, la eléctrica y ahora la electoral.

Lo que le puedo decir a la militancia es que mi lucha es por los principios y lo único que deseo es la democratización del partido, y mi osadía es que quiero suceder al presidente de la República “me siento con la capacidad y el talento la experiencia acumulada de continuar profundizando”.

“Para muchos fue una osadía, para mí solo es una aspiración legítima nunca una vulgar ambición, porque es un deseo, porque he luchado 42 años para estar en este lugar”, señaló el senador Ricardo Monreal.

“No he hecho nada indebido sólo he respetado los principios, tener voz propia, tener criterio basado en la racionalidad, no soy coro de incondicionalidad, ni tampoco partidario del pensamiento universal único, porque esa fue nuestra lucha y no le he faltado el respeto nadie por pensar de esa manera.

“Estoy luchando y le pido a la militancia no haga caso de este clima de hostilidad porque no lo merezco, porque en la política uno de los pecados más graves es precisamente la ingratitud.

“Yo soy fundador, defensor y constructor de este movimiento, que ahora ha ganado la presidencia la República, 22 estados, los congresos locales y es una fuerza política poderosa”, advirtió el líder de los morenistas en el Senado.