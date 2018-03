Desfilan también para ganar CdMx

Fin a mordidas: Sheinbaum

Foto: Mauricio Huízar

Claudia Sheinbaum, candidata a la jefatura de gobierno de la CdMx por Morena, declaró, frente a empresarios inmobiliarios, que en su administración no habrá mordidas y acabarán con la corrupción en este sector.

Después, declaró a El Sol de Méxicoque no habrá favoritismo con los desarrolladores inmobiliarios. “Queremos acabar con la corrupción no disminuirla. Trabajamos no solo en que haya funcionarios honestos sino en un proyecto que nos permita disminuir o aumentar al máximo los trámites electrónicos y generar una gobernabilidad honesta”, apuntó. Cecilia Nava

Defiende Barrales gobierno de CdMx

Foto: Especial

Alejandra Barrales Magdaleno, candidata a la jefatura de la capital del país por la coalición PRD-PAN- MC, afirmó que los últimos 20 años de gobiernos del PRD dan como resultado un balance efectivo; pero hay que ser realistas y aceptar que han tenido aciertos y errores. Así respondió a Mikel Arriola, quien calificó de “inútiles y corruptos” a los gobiernos perredistas.

Barrales reafirmó su compromiso para colocar a la Ciudad de México como una de “las mejores del mundo” y comentó que su proyecto está enfocado en la construcción de un Plan Maestro. Alberto Jiménez

La capital vive un caos: Arriola

Foto: Fernando López

La Ciudad de México vive un caos desde hace 20 años, con administraciones de izquierda que se dedican a echar culpas en lugar de buscar alternativas de gobernabilidad, dijo ayer el candidato del PRI al gobierno capitalino, Mikel Arriola Peñalosa, quien señaló que es momento de tener reglas claras.

Asentó, ante inversionistas del ramo de la construcción, que solo con políticas públicas que promuevan la actividad económica y la generación de empleos, se pondrá fin al caos en el que vive la capital del país desde hace 20 años. Arturo R. Pansza