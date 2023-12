Designará AMLO este jueves a nuevo ministro de la SCJN

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que este mismo jueves designará al próximo ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ante la falta de acuerdo del Senado de la República para elegir a una ministra de la terna que él envío.

“Hoy mismo sale para que se resuelva”, dijo el presidente durante su conferencia mañanera, desde Palacio Nacional.

Agregó que “no hay que comer ansias” sobre el nombramiento que hará en referencia a las integrantes de la terna que envió al Senado para deslizar la idea en torno a que tiene que pensar a quien va elegir: “hoy mismo voy a resolver."

Asimismo, apuntó que debe pensar quié puede ser "pero las tres (candidatas) son de primera. Pero sí me meten en un predicamento, pero afortunadamente sé que son mujeres con principios, mujeres con ideales y están a favor del pueblo y de la justicia, no como otras autoridades del Poder Judicial que están al servicio de potentados”.

El mandatario expresó sobre la falta de acuerdo en la Cámara alta que eso fue “inédito” y ocurrió porque hay libertades.

“Se están dando estas cosas que antes no se no sucedían, estamos en el terreno de la inédito porque hay libertades y hay democracia. Sólo existía un poder: el Ejectuvo y, el Legislativo y el Judicial eran como apéndices, pero esto no es nuevo, viene desde el porfiriato”.

El Senado de la República este jueves a las 3:00 de la mañana no llegó a un acuerdo para elegir ministro de la SCJN, por lo que dejó el camino libre a López Obrador para que elija él mismo a la ministro de la Suprema Corte de Justicia.

Ante la falta de acuerdo en el Senado, el presidente López Obrador quedó facultado para que el mismo elija al ministro de la SCJN de manera directa, que ocupará el asiento que dejó Arturo Zaldívar.

López Obrador sostuvo que en épocas anteriores era el presidente de la República y los partidos políticos quienes se repartían como cuartas los cargos de ministros en la Corte.

Añadió que “los del bloque conservador” están en un plan de no aprobar nada, “porque además ya estamos en temporada político-electoral, pues entonces rechazaron la propuesta una vez y dos veces, entonces cuándo es así, yo ya tengo la facultad para proponer y voy a proponer”, subrayó.

Sin embargo dijo que no le va a costar tomar una decisión para elegir a la nueva ministra de la Corte y recalcó que hoy mismo la tendrá lista, “ya para que los expertos tengan de qué hablar por primera vez en la historia”, concluyó.