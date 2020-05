Desinfectan Cámara de Diputados tras casos confirmados de Covid-19

Este martes iniciaron los trabajos de desinfección en la Cámara de Diputados, luego de la muerte el pasado lunes, del videotecario del Canal del Congreso, Clemente González García.

Asimismo, se informó que el jefe de resguardo de la Cámara de Diputados, Carlos Noriega dio positivo a una prueba de COVID-19; pero se aclaró que se encuentra fuera de peligro y desde que presentó síntomas dejó de acudir al recinto de San Lázaro.

A través de una tarjeta informativa la Cámara baja señaló que los us síntomas evolucionan de manera favorable, al no presentar fiebre desde hace 4 días, por lo que no está internado en ningún hospital.

Detalló que, hasta ahora se han sanitizado distintas áreas y los diferentes edificios que conforman el Palacio Legislativo de San Lázaro, incluyendo la Coordinación de Comunicación Social, Adquisiciones, Servicios, la Dirección General de Recursos Materiales, las oficinas donde se ubica el C4, la Dirección de Resguardo y Seguridad, y se hará lo mismo, a más tardar el próximo jueves, en las oficinas de Donceles.

A su vez, el coordinador de los diputados del PRI, René Juárez Cisneros, señaló a nombre de su bancada que, “a raíz del lamentable deceso del colaborador del canal del Congreso y en razón que se han detectado otros casos de COVID-19 en personal de Cámara, como es el caso del director general de Resguardo, se recomienda amablemente que durante los próximos 15 días, nadie se presente en las instalaciones de la Cámara, ni legisladores, ni personal de apoyo y colaboradores, para no exponerse a un riesgo de contagio que ponga en peligro la salud”.

Este grupo parlamentario, detalló que de parte de la Oficina de la Coordinación y la Coordinación Administrativa, están tomando todas las medidas al alcance para sanitizar las instalaciones del grupo y disminuir cualquier riesgo, con independencia de las acciones que la Cámara lleve a cabo.