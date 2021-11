Deudas del PEF 2022 con las mujeres en presupuesto: salud, cuidados y tierras

SemMéxico/La Silla Rota, 21 de noviembre, 2021-El Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 condena a las mexicanas a vivir en desigualdad, pobreza y violencia de género en los próximos 48 años y significa que, a pesar de las leyes, los compromisos y acuerdos internacionales, tanto como la realidad, la llamada Cuarta Transformación le da la espalda a más de 60 millones de mujeres, de acuerdo con el análisis de diputadas, feministas y activistas.





La lectura de la propuesta presidencial que aprobó el Congreso de la Unión revela que el dinero para la igualdad entre hombres y mujeres en 2022 representa el 4.5 por ciento de todo el gasto de la administración y de 129 programas sólo dejó 39, o sea 38 por ciento de lo construido en 11 años con apenas el 0.59 por ciento de lo ganado. El PEF dejó de considerar a la ciudadanía femenina siendo que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado aporta el 22.8 por ciento del Producto Interno Bruto del país.





“Los programas que sí están orientados a tales fines tienen incrementos que apenas son equivalentes a la inflación, o incluso menores”, señaló Guillermo Rodríguez García, vocero del Colectivo “Aliadas por la igualdad y la no violencia”.





FRACASO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS





Morena entró en una ruta de autoreproducción patriarcal que desconoce la Política Nacional para la Igualdad de Hombres y Mujeres, sostiene Claudia Alonso Pesado, investigadora, en un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, que documenta el fracaso de políticas públicas de nuestro país en igualdad y violencia, a pesar de los cambios en el marco jurídico y constitucional y los esfuerzos normativos e institucionales no han logrado prevenir, sancionar o erradicar la violencia.





Ello, según Magdalena García Hernández, de la Red por la Igualdad Presupuestal entre Mujeres y Hombres, también es violencia contra las mujeres y consideró que los programas que la oficialidad dice que son para mejorar la vida de las mujeres no contribuyen al cumplimiento de los principios de progresividad y derechos humanos.





Además, el presupuesto que aprobó el partido oficial, despreció seis ejercicios de crítica, análisis y propuesta que hicieron especialistas, académicas, organizaciones sociales, ex diputadas en las últimas semanas en que se analizó el presupuesto. También desoyó la advertencia de la Auditoria Federal de la Federación que propone el rediseño de la política de igualdad, hoy ausente en el Plan Nacional de Desarrollo, y señaló que acciones y programas, supuestamente para “empoderar “a las mujeres no incluyen mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas y no se conoce el destino de los recursos.





De acuerdo al estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, aludiendo a los programas insignia del presidente de la República –como sembrando vida- sostiene que al menos 11 no tienen claridad del problema público de desigualdad y violencia que pretenden atender, ni se apegan a los procedimientos institucionales mandatados en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.





Se viola el principio de progresividad que debía dar cuenta del posible avance en el porcentaje de gasto etiquetado con respecto al total del gasto en cada ramo para atender la brecha de desigualdad.





Paralelamente el Sistema Nacional de Prevención, Atención Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres SNPASEVM no hay información sobre cobertura, no existe referencia a su población potencial, no hay indicadores desagregados por sexo en programas mixtos que no son acciones afirmativas para mujeres.





CREACIÓN DE LA SUBCOMISIÓN





Desde la cámara de diputados en colaboración con organizaciones sociales se realizaron seis ejercicios para analizar y proponer, con razones fundadas, reorientar el PEF en favor de la igualdad. El 11 de octubre la 3ª Conferencia Nacional de Legisladoras y Organizaciones de la Sociedad Civil contra la Violencia y Por los Derechos Humanos, la diputada Mirza Flores Gómez, Secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, propuso la creación de una Subcomisión de Presupuesto con Perspectiva de Género, aprobada en la sesión del 12 de octubre, pero se determinó que la instalación de dicha Subcomisión se llevaría a cabo después de aprobado el PEF 2022.





El 18 de octubre la Comisión de Igualdad de Género convocó al Foro: Presupuesto para la igualdad entre mujeres y hombres 2022, retos y perspectivas. Y finalmente, el 28 de octubre la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública realizó una Mesa de Diálogo en Parlamento Abierto, donde participó la Auditoría Superior de la Federación ASF. Se invitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP, para conocer criterios y la metodología para integrar el Anexo 13, pero no asistió.





Estas mesas surigieron de la propuesta de conformar un “cuarto de a lado” por parte de la diputada Amalia García de Movimiento Ciudadano para analizar a la par el presupuesto. “El cuarto de a lado fue una propuesta que se lanzó, muchas compañeras se sumaron pero desafortunadamente no quienes deciden en la Cámara. Ni la Junta de Coordinación Política ni tampoco la mesa directiva de la Comisión de Presupuesto, cuando se lanza la propuesta, lo que enfatiza era que más allá de las subcomisiones… proponía algo diferente un equipo de trabajo que se reuniera permanentemente aportando propuestas e iniciativas constituido por mujeres de la academia, expertas en planeación perspectiva de género, mujeres de la organización civil y donde también hubiera diputados y diputadas, es decir, un triángulo de hierro: sociedad civil, la academia y mujeres legisladores, se hizo pero no avanzó”, dijo en entrevista.





Las propuestas coincidieron en priorizar las necesidades más urgentes de las mujeres como en los renglones de salud sexual y reproductiva, el fortalecimiento de los Refugios para mujeres víctimas de violencia, los programas para la transversalización e de la perspectiva de género, prevención de embarazo en adolescentes, el presupuesto para la CONAVIM, para las Casas de Atención a las Mujeres Indígenas y Afrodescendientes y los Centros de Justicia para las Mujeres, señala el documento de conclusiones del Parlamento Abierto.





SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS





Llamaron a aterrizar el Sistema Nacional de Cuidados y la atención a la salud de las mexicanas, sobre todo para cánceres femeninos (mama, cérvico uterino, de ovarios) y en vacuna. Plantearon como urgente destinar recursos para el Programa de Apoyos para los hijos e hijas de madres trabajadoras, recursos para todas las mujeres que fueron excluidas de los mercados laborales o que son jefas de familia. También hubo coincidencias en asignar recursos para la reactivación económica y generación de empleos de calidad para las mujeres.





En cuanto a la conformación de un Sistema Nacional de Cuidados Amalia García señala que el Estado debe hacerse responsable del bienestar y garantizar derechos a las personas, “uno de nuestros derechos es que el Estado se haga cargo de los cuidados, nosotras nos hacemos cargo en todo el ciclo de la vida”, apuntó Amalia Hernández, diputada de Movimiento Ciudadano.





Pero de todo lo propuesto, la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados no aprobó ninguna. Entre las más de 2 mil reservas presentadas por las y los legisladores al proyecto de decreto del PEF 2022, muchas relativas al Anexo 13. Todas fueron desechadas.





“Se abrieron sesiones de Parlamento Abierto pero ni una de los planteamientos se tomó, de nadie, ni uno de los participantes , sociedad civil, diputadas expertos se tomaron en cuenta. Ni uno de lo planteamientos se tomó, de nadie, ni del movimiento campesino, los migrantes. No se movió una coma del presupuesto. Esto desalienta, pero tengo una experiencia de años trabajando desde la izquierda, desde la oposición, en condiciones muy extremas, sin posibilidades aparentemente… sin embargo, se fueron conquistando transformaciones en el país, a fuerza de no darse por vencido”, apuntó Amalia García, quien confía en la gestión de un Sistema Nacional de Cuidados.





De esas reflexiones y ponencias, de más de 40 personas, se concluyó que urgía hacer algunas modificaciones, tramitadas ante la Comisión de Hacienda, la asesora parlamentaria, Muriel Salinas Díaz, también promotora de la Red de Mujeres Políticas en Guerrero, dijo: “simplemente las echaron a la basura”.









La ex diputada morenista, Lorena Villavicencio Ayala se lamentó de la falta de apoyos a las Jefas de Familia que perdieron su empleo durante la pandemia, como un programa temporal mientras es posible crear el Sistema Nacional de Cuidados aprobado por la cámara. Programa que incluya guarderías infantiles para todas las mujeres que trabajan en la economía informal que asciende a un millón 300 mil entre marzo de 2020 y marzo de 2021. No haberlo atendido, dijo es una forma de confinar a las mujeres a una vida precaria, sin derechos laborales plenos y a infancias sin los cuidados integrales que merecen.





SOBRE EL ANEXO 13





Todo el presupuesto, según las participantes en el parlamento abierto, la afirmación del gran crecimiento del PEF y el Anexo 13 encubren la posibilidad de medir los impactos diferenciados del programa en mujeres y hombres.





Además, sus metas anuales que dicen “hay un avance” no deja claro si es un avance del sexenio.





En todas las acciones, sobre poblaciones indeterminadas –mixtas- no permite advertir el cierre de brechas de desigualdad social y de género.





Por ejemplo, Vanessa Sánchez Vizcarra directora de Estudios Sociales de la Posición y Condición de las Mujeres y la Equidad de Género, órgano técnico de la Cámara de Diputados sostuvo que los programas y acciones que contiene el PEF no son exclusivos para mujeres, es decir, no se puede visualizar, además el Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del presupuesto, cambió y no existe una bolsa de recursos exclusivos 100 por ciento para mujeres.





Magdalena García Hernández afirmó que lo mejor hubiera sido decidir que los programas que no tienen perspectiva no se incluyeran en el Anexo 13 y se colocaran a donde correspondan y hacer que el PROIGUALDAD sea un programa presupuestal. Eso tendría más lógica.





Hay 8 programas representan el 83.63 del Anexo 13, Bienestar Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores 127 mil millones, el 73%; Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez 26 mil millones, 11.38%; Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez 17 mil millones, 7.42%; Trabajo y Previsión Social Jóvenes Construyendo el Futuro 10 mil millones, 4.51%; Bienestar Sembrando Vida 9 mil millones, 4.03%; Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Becas de posgrado y apoyos a la calidad 5 mil millones, 2.50%; Educación Pública Jóvenes Escribiendo el Futuro 5 mil millones, 2.28% y Agricultura y Desarrollo Rural Producción para el Bienestar 4 mil millones, 1.79%. Total 205 mil millones que representa el 88.63%.





Esto es: “El Anexo 13, fue despojado totalmente”, Patricia Olamendi Torres, abogada feminista, dijo en entrevista que de esta manera las y los diputados morenistas y sus aliados, han catapultado la política nacional de género en apenas 36 meses, luego de que tanto instituciones como grupos de mujeres y especialistas construyeron durante 40 años cambios en el marco jurídico y constitucional, así como en el diseño de políticas públicas de nuestro país.





Tan grave es la situación, sólo en violencia que en todo el mundo una de cada 10 mujeres sufre violencia, en México tres de cada 10 la vive. Con la actual administración es claro, dijo, se profundiza la desigualdad, la violencia y la pobreza.





Hoy la violencia en contra de las mujeres se ha exacerbado y los esfuerzos normativos e institucionales no han logrado realmente prevenir, sancionar o erradicar la violencia. La situación es tan errática que las reformas que se han hecho a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su Reglamento, no están empatadas ni guardan su unidad conceptual, y su naturaleza jurídico-normativa, se fragiliza, por lo que se propone realizar una revisión integral de todo el marco jurídico de la violencia y de la igualdad, como dice el preámbulo del estudio del Belisario Domínguez del Senado de la República.





CAMIS





La atención a víctimas y el Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas, bolsa de la que salen recursos para la debilitada iniciativa de las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMIS), tendrían menos recursos en términos reales, advirtió Rodríguez García.





La Red Nacional de Refugios (RNR) ha registrado en los dos últimos años, tres de cada cinco mujeres que se han acercado a la institución habían acudido ya previamente a instancias gubernamentales pero no se les brindó la atención. Los aumentos de los programas para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género tuvieron un incremento real del .04%, poco significativos en comparación a la violencia que se vive en México, alertó la directora de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa.





La violencia de género ha aumentado en el caso de las niñas. La organización World Visión México señala que el feminicidio infantil ha aumentado en los últimos seis años más del 55%, de acuerdo con datos del SENSPP. Además, los ataques sexuales se han concentrado en niñas, cuatro de cada 10 delitos sexuales son sufridos por niñas y/adolescentes. Ante este panorama, Faviola Capetillo propuso un aumento al presupuesto.





SALUD ENFOCADA A MUJERES





Pese a que el presupuesto a la salud en 2022 subirá un 15.2%. No se contemplan a las mujeres. Fanny Romero Moreno, directora Institucional Respirando con Valor A.C. señala que el proyecto de Presupuesto 2022 consideró una reducción severa de hasta 68% al programa de atención médica especializada a mujeres, en términos reales.





En cuanto al cáncer de pulmón hubo una reducción en el presupuesto del 8.1% este año. La importancia de visibilizar esta enfermedad es que atraviesa ciertas circunstancias donde las mujeres más vulnerables quedan desprotegidas. De acuerdo con cifras de la AC Respirando con Valor, 16% de las mujeres dedicadas al hogar utilizan estufas de leña para cocinar o calentar sus hogares. La exposición al humo de leña es más común en mujeres de las poblaciones rurales de México por lo que al contraer esta enfermedad la posibilidad de acceder a un tratamiento es limitado.





El 54.29% de la población atendida es analfabeta o solo cuentan con el nivel básico de educación. El 47.89% tiene dependientes económicos (hijos, nietos, cónyuges o padres).





LAS MUJERES Y LA TIERRA





Un problema que preocupa es la situación de las tierras bajo la administración de las mujeres. Mariana González Torres, Consejera del Consejo Mexicano De Desarrollo Rural Sustentable señala que de cada 10 personas con derechos sobre la tierra, tres son mujeres.





“Al no ser propietarias de la tierra no pueden ser beneficiarias de programas de equipamiento, infraestructura, créditos o apoyos económicos por pagos de servicios ambientales”, señala González Torres, Secretaria de Gestión Social de la Unión General De Obreros Y Campesinos De México, Jacinto López, Ugocm Jl.





La Organización Internacional del Trabajo, señala que las mujeres tienen a su cargo el 76.2% de todas las horas del trabajo de cuidado no remunerado. El informe señala que el trabajo de cuidado no remunerado es el principal obstáculo que impide a las mujeres incorporarse, permanecer y progresar en la fuerza de trabajo

MEDICIÓN Y ANEXO TRASVERSAL





Para la implementación oportuna del presupuesto y no partir de programas generales, un grupo de organizaciones (Aúna México, México Evalúa, Borde Político e Integrantes de la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y Tiempo Propio de las Mujeres) han sugerido que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) cuente con recursos suficientes para realizar encuestas de uso de tiempo y necesidades de cuidado de la población así para generar un diagnóstico nacional de la oferta y demanda de cuidados del país.





Se exige suficiencia presupuestaria y la evaluación de programas sociales que deberían adaptarse al Sistema Nacional de Cuidados, tales como como el programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadores de Bienestar, las Guarderías del IMSS y las Estancias del ISSSTE.





Además, hacen un llamado a la creación del Instituto de Estudios de la Hacienda Pública, el cual contará con autonomía técnica y de gestión para impulsar la planeación, monitoreo y evaluación de las finanzas públicas.





En una especie de ensayo, Mariana Belló, Coordinadora Técnica de Gobernanza MX A.C. propone un anexo transveral, en el caso de Quintana Roo, que permita contar con un instrumento de política pública para identificar, transparentar y dar seguimiento a los recursos destinados a las acciones en materia de igualdad sustantiva y acceso de las niñas y mujeres a una vida libre de violencia. “Dime cuánto dinero le inviertes... y te diré qué tanto te importa ese problema público”, señaló Mariana Belló.

Respecto a la posición del gobierno de México a las políticas públicas enfocadas en las mujeres organizaciones internacionales han instado al ejecutivo a atender la situación de discriminación y violencia contra las mujeres a través del ordenamiento de su aparato estatal, algunas de ellas han sido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismo autónomo encargado de la observancia de la política de igualdad, y la instancia rectora de esta última, el Instituto Nacional de las Mujeres.