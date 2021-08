Devuelven dictamen a comisiones para Ley de Revocación de Mandato

El dictamen para un tercer periodo extraordinario de sesiones para expedir la Ley de Revocación de Mandato fue devuelto a comisiones, luego que Morena y sus aliados perdieron la votación de mayoría calificada durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso.

Durante la tarde de este miércoles la primera comisión de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda, se reúne para analizar nuevamente el dictamen y de llegar a consenso, aprobarlo y remitirlo a la Mesa Directiva, que a su vez estaría convocando a sesión presencial para mañana jueves.

La confusión se origina cuando la Mesa Directiva puso a votación del Pleno la discusión de la propuesta del extraordinario como “urgente y obvia resolución’’, pero solo logró 23 votos a favor sin alcanzar la mayoría calificada, mientras 12 legisladores votaron en contra, de una asistencia de 35 parlamentarios.

“Hoy perdieron, aguántense’’, les dijo la panista Xóchitl Gálvez a la mayoría de Morena y sus aliados que buscan con el extraordinario expedir la Ley de Revocación de Mandato.

El diputado Rubén Cayetano reclamó al presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez Aguilar, que no hubo posturas antes de poner a consideración la votación de la propuesta del extraordinario. “Se da un albazo que pasa por encima de los argumentos y derechos de los legisladores, no se vale que se actúe de esa manera, no sé que intereses oscuros existen para que no se lleve un extraordinario’’, dijo el morenista.

Mientras el petista Gerardo Fernández Noroña señalo que la Mesa Directiva debe revisar el criterio pues no se dio el debate para sacar las iniciativas de juicio político y revocación de mandato; “la Mesa Directiva se extralimitó’’, por lo que el solicitó un receso.

También la diputada María del Carmen Almeida Navarro recordó que el acuerdo fue que antes de votar se diera la discusión, por lo que exigió que el secretario general de Servicios Parlamentarios, Arturo Garita, con su experiencia “parece que se entusiasma, son los hilos atrás y no puede manipular la democracia, se había acordado cinco oradores a favor y cinco en contra’’.

Por Movimiento Ciudadano, Noé Castañón reclamó que la propuesta estaba votada y por tanto la sesión debía continuar. Y la priista Dulce María Sauri dijo que la propuesta no tuvo la mayoría calificada de urgente y obvia resolución, en ese sentido “el trámite fue correcto. Solo falta que se deseche por no alcanzarla mayoría calificada’’.

Antes de concluir la sesión se declaró un receso por media hora para buscar acuerdo entre los grupos parlamentarios, posteriormente las y los senadores regresaron al Pleno para escuchar que el dictamen se regresaba a comisiones.

Por la mañana, las bancadas del PRI, PAN y PRD adelantaron que no estaban dispuestos a avalar un periodo extraordinario para expedir la Ley de Revocación de Mandato.

En entrevistas por separado, la priista Dulce María Sauri Riancho destacó que el extraordinario no tiene viabilidad porque no es innecesario, es precipitado; el dictamen que fue aprobado tiene “muchísimas deficiencias’’.

¿La postura del PRI es firme?, se le preguntó a lo que respondió: “Es firme y es clara. Hay que trabajar con toda atención y cuidado en esta ley’’.

El perredista Miguel Ángel Mancera también coincidió que “no veo que haya condiciones para que pase el extraordinario; en ese mismo sentido la diputada panista Josefina Salazar afirmó no estar en contra de la revocación de mandato. “Estamos en contra de la simulación que pretende hacer el presidente de la República’’.