Diálogo directo y pacífico, clave para solucionar demandas de sector campesino: Navarrete Prida

En busca de desactivar conflictos que terminan en toma de calles y manifestaciones, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dará prioridad al diálogo y acuerdos con organizaciones sociales que, ante la falta de acuerdos, toman calles y avenidas de la ciudad de México poniendo en riesgo no solo su integridad sino la de los capitalinos.

Por ello, el secretario salió de sus oficinas a recibir a la marcha de campesinos de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos que por segundo día marcho del Ángel de la Independencia a la Secretarias de Gobernación, en demanda de mayores recursos para el campo y el cumplimiento de demandas laborales y mejores servicios médicos.

Como sucede en estos casos, la policía federal blindo la Segob con vallas metálicas de más de dos metros de altura para impedir que los inconformes llegaran a la entrada principal. Pero esta vez, Navarrete Prida abandonó sus oficinas y caminó sobre la calle de Atenas donde campesinos montaron un templete donde el secretario tomó la palabra. El encargado de la política interior dijo a los campesinos que se llevó a cabo un diálogo claro y respetuoso con los principales líderes y con respuestas claras.

Para tener resultados distintos hay que hacer las cosas distintas, nos podemos entender, llegar a acuerdos sin necesidad de romper el diálogo, escuchar que es lo que se pide y resolverlo hay responsables que estos acuerdos se cumplan en fechas acordadas Navarrete Prida

Posteriormente en entrevista, Navarrete Prida dijo que como cada año, desde hace varios años-,se genera conflicto por recursos que no se han cumplido o no han surgido nuevas demandas que tiene que ver con el sector campesino. Eso, dijo el secretario, genera riesgos y al final se tiene que llegar a una serie de acuerdos que están presupuestados, por lo que la dinámica que establecemos es sentarnos a dialogar, traer a los funcionarios y garantizar un ambiente de respeto, para que se puede comprometer y llegar a fechas y responsables.

Es decir, “buscar la forma que la gente no se exponga y decir que se puede y no se puede y como avanzamos, la idea es cambiar la dinámica y ver como resolvemos para que no se expongan la ciudadanía, no sufra los policías, sí nos podemos entender, podemos llegar a acuerdo y en donde no tenemos acuerdo ver que podemos hacer”.

Refirió que los campesinos demandan alrededor de 400 millones de pesos que se tenían comprometidos desde antes, y una serie de demandas para este año, y el compromiso tiene fechas y responsables de cumplimiento, algunos tendrán que ser a mediados de febrero, y otros a lo largo de los siguientes días.

Las puertas de la Segob están abiertas para dialogar, la responsabilidad es ver como podemos coordinarnos y generar condiciones de resolver los problema, hay que privilegiar el diálogo antes de tomar las calles de la ciudad, cambiar las vallas metálicas por puentes y diálogo



