Díaz Durán impugna suspensión de sus derechos políticos

Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a la dirigencia nacional de Morena impugnó ante el Tribunal Electoral federal (TEPJF)a suspensión de sus derechos políticos por seis meses, por lo que dijo continúa en la carrera por encabezar el partido en el gobierno.

“Presenté un recurso de Protección de derechos políticos y electorales del ciudadano, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, contra la absurda e ilegal sanción que me imponen Alfonso Ramírez Cuéllar, Bertha Luján y Héctor Díaz Polanco, que es de facto un ‘desafuero’ partidista, para que no me registre como candidato a Presidente Nacional de Morena”, afirmó.

En días pasados, la Comisión de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena tomo esta decisión tras resolver que Díaz Durán se aventajó con promoción personal y actos de campaña anticipados.

El también senador suplente aseguró y confió que el Tribunal Electoral habrá de restituirle todos sus derechos y prerrogativas como miembro de Morena, “porque nos asiste la razón jurídica y porque decimos la verdad política”.

Añadió que de ninguna manera es definitiva la resolución de la CNHJ y que sus derechos como militante continúan vigentes, porque se encuentran “sub judice”, es decir, “sigo siendo morenista activo y aspirante a la Presidencia Nacional de Morena”.

Que la elección de #Morena se realice en octubre y que el @INEMexico organice las 3 encuestas abiertas. (1/2)



Texto completo: https://t.co/KkkKLKoVgD — Alejandro Rojas Díaz Durán (@rojasdiazduran) June 21, 2020

“No lograrán quitarme de en medio del camino, más bien somos el muro en la que se estrellará la nomenclatura de Morena. Esta sanción pinta de cuerpo entero el talante autoritario, faccioso y antidemocrático que tienen, pues tratan de mandar una señal de advertencia y escarmiento para que la militancia se subordine y se someta a sus pretensiones”, afirmó.

Política Auditan gestión de Polevnsky en Morena

El aspirante a la dirigencia morenista apuntó que ha encontrado por lo menos una docena de violaciones al debido proceso, como la de desechar indebidamente pruebas, reponer procedimientos de manera absurda e ilegal, realizar actos extemporáneos, valorar indebidamente pruebas, violar la presunción de inocencia y modificar indebidamente la litis, entre otros aspectos.

“Por lo tanto, y en prevención de que incluso esas mismas irregularidades sean utilizadas en otros juicios similares para acumularme futuras sanciones, presentamos con una semana de anticipación, otro recurso, el cual se radicó con el expediente SUP-JDC-765/2020”, agregó.

Dijon que no se puede detener la democratización al interior del partido Morena y que habrá de defenderse de los montajes inquisitoriales de quienes encabezan actualmente el partido, así como que la contienda interna se hará, “lo quieran o no”, a través de 3 encuestas abiertas.

“No está por demás señalar que está minoría radical y dogmática, que se sienten dueños del partido, está preparando otra sanción en mi contra, por los mismos hechos y mismas acusaciones. Pero los derrotaremos en todos los ámbitos”, advirtió.