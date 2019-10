Dice AMLO trabajar dos sexenios en uno

El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que no hace falta su reelección, “como algunos dicen”, pues sostuvo trabaja 16 horas en lugar de ocho, “como si hiciéramos dos sexenios en uno”.

En el municipio de Punta Chueca, Sonora el mandatario federal se dijo partidario del sufragio no reelección y señaló, “voy a llegar, si el pueblo quiere, hasta el 2024, pero como estamos trabajando 16 horas diarias, es como si hiciéramos dos sexenios en uno”.

Ante pueblos originarios como Seris, Guarijíos, Kikapúes, Cucapás, López Obrador apuntó que su gobierno dejará sentadas las bases para que haya un verdadero cambio en el país y que difícilmente otro gobierno pueda cambiar. “va a estar difícil, va a estar cañón, como dicen los jóvenes”, afirmó.

Durante su discurso comentó que en su gobierno se atiende al mayor número de personas, aunque aseveró que hay muchísimas peticiones. “Estamos como cuando Francisco I. Madero utilizando una frase bíblica dijo: ‘el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia’ y vamos a ir saciando esa hambre y sed poco a poco de manera organizada con mucho trabajo porque también eso es importante no trabajar 8 sino 16 cuando menos en lo que corresponde a nosotros”, afirmó.

Acompañado de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, el mandatario federal adelantó que los 3 mil 500 planteles de la entidad recibirán un presupuesto propio para obras que se entregará directamente a la asociación de padres de familia de cada plantel, y el cual será aportado en partes iguales por el Gobierno Federal y el Estado.

Para que las asociaciones de padres de familia puedan recibir el recurso, tienen la condición de que quien funja como tesorero debe ser mujer, además de que se haga un consenso para saber cuál es la obra prioritaria para su posterior realización.

"Esto va a llegar de manera directa dese la Tesorería de la Federación hasta la sociedad de padres de familia, hay 3 mil 500 escuelas en Sonora y ya llegamos a un acuerdo con la Gobernadora, que estamos trabajando muy bien, de manera coordinada, con Claudia Pavlovich, no tengo con ella ninguna diferencia ya, aunque quiera algunos que nos peleemos, se van a quedar con las ganas, no me voy a pelear", apuntó.

Detalló que el presupuesto irá en función de la cantidad de estudiantes que tengan las escuela, de cinco a 50 alumnos se les otorgará 150 mil pesos; de 50 a 150 alumnos, se les darán 200 mil; las que tengan más de 150 alumnos alcanzarán los 500 mil pesos; dinero que aportará la mitad el Estado y la otra parte la Federación y será por ciclo escolar.