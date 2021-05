Diego Fernández de Cevallos llama "difamador cobarde" a AMLO por acusaciones en mañanera

Diego Fernández de Cevallos señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un "difamador cobarde" luego de que el pasado 13 de mayo, el jefe del Ejecutivo denunciara en su conferencia matutina que el expolítico panista estuvo involucrado en conflictos de interés con la empresa Jugos del Valle, en el sexenio de Vicente Fox.

El también conocido como "Jefe Diego" hizo pública una carta dirigida al mandatario, fechada hoy 18 de mayo de 2021, donde le increpa que no lo ha querido recibir "cara a cara" en Palacio Nacional y le reprocha que el "presidente de todos los mexicanos" le impute desde su "púlpito imperial" delitos y al mismo tiempo se niega a exhibir las pruebas.

Si López Obrador fuera un hombre de honor, sus acusaciones estarían sustentadas. Sin embargo, ha decidido no enfrentarme, quedando como lo que es: un difamador cobarde.



A los ciudadanos lo que les interesa es saber quién es el delicuente: usted o yo, @lopezobrador_. pic.twitter.com/osVIuvqTgX — Diego Fernández de Cevallos (@DiegoFC) May 18, 2021

"El que sea su costumbre ese pérfido proceder (difamar a todo el que no se somete a sus designios) solamente agrava su felonía".

"Comete un error si supone que ya escapó de mi reclamo por el hecho de formularme torpemente unas preguntas, proyectando la penosa imagen de tinterillo de catamañanas", fustigó el abogado.

Hacia el final de la conferencia matutina del 13 de mayo, López Obrador fijó una contundente postura en contra del político en forma de cuestionamientos:

“Es muy sencillo, que aclare, que diga si es cierto o no que el fue abogado de Jugos del Valle; que diga si es cierto o no, como sostienen los abogados, que ellos estaban solicitando tanto la empresa como el abogado que les devolvieran el IVA, entrando el gobierno de Vicente Fox; que diga si es cierto o no que se terminara el juicio, llegaron a un acuerdo administrativo, sin que se concluyera el proceso; que diga si es cierto o no que el acuerdo significó recibir miles de millones de pesos; que diga si es cierto o no, que por esa devolución a Jugos del Valle, descontaron participaciones federales a los estados; que diga si es cierto o no que él utilizo sus influencias, y que nos diga por último, de cuánto fue el moche, cuánto gano por ese asunto. Nada más eso.

Fernández de Cevallos exhortó al presidente presentar ante la "Fiscalía General de la República la denuncia correspondiente, para que se integre la carpeta de investigación y se resuelva lo que en Derecho proceda. A los ciudadanos lo que le interesa al respecto es saber quién es el delincuente: Usted o yo.

Por último, "Jefe Diego", insistió que el mandatario "diariamente hace barullos para distraer al 'pueblo bueno' (cada vez más pobre) y evitar rendirle cuentas de los destrozos que comete en el país", también advirtió que si no satisface pronto su exigencia, presentará una denuncia de hechos.

"Tenga la seguridad de que lo respetaré tan pronto usted respete a los gobernador, especialmente a los más vulnerables", finalizó con firma en tinta azul.





