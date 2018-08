Dinero ahorrado en el Senado será reintegrado al erario federal: Monreal

El virtual coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que se trabaja en el plan de austeridad donde se prevé que para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre se puedan ahorrar entre 540 y 560 millones de pesos.

En entrevista previa a la inauguración del Taller y Seminario Legislativo, en la vieja casona de Xicoténcatl, Monreal Ávila expuso que aproximadamente se dejarían de gastar 150 millones por mes.

Refirió que de esos 560 millones que nosotros logremos ahorrar, “los vamos a reintegrar al erario federal, una vez que llegue el nuevo Presidente de la República, no sea que antes se desvíen”.

“Una vez que llegue el Presidente de la República vamos a ahorrarlo. O sea, lo de septiembre lo detenemos y lo ahorramos, lo de octubre lo detenemos, lo de noviembre, y el 1 de diciembre que llegue el Presidente de la República lo reintegramos”, expresó.

El senador de Morena expuso que algunas personas refieren que este procedimiento es ilegal, a lo que dijo: “Dicen muchos que es ilegal. Me vale, no me importa, aunque sea ilegal, aunque esté en el presupuesto lo vamos a regresar al erario.

“El 1 de diciembre. Una vez que tome la protesta (Andrés Manuel López Obrador), tenemos ya la ficha de depósito a la Tesorería General de la Federación, antes no. No, no sea que en el año de Hidalgo… vamos a ver”, expresó.

Ricardo Monreal puntualizó que se encuentran tranquilos, entusiasmados y contentos “porque se inicia la cuarta transformación”.

En la entrevista, detalló que impulsarán una agenda de 12 puntos centrada en la austeridad, pasando por la disminución de privilegios, eliminación de fueros, Reforma Educativa, revocación de mandato, la sustitución o la reinstalación de la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General, la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía Electoral, entre otros temas.