Diputada del PVEM se quedó sin partido luego de votar en contra de la reforma eléctrica

La diputada Alexis Gamiño quien pertenecía al Partido Verde Ecologista, se quedó sin partido, luego de que decidió votar en contra de la reforma eléctrica del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, y quien argumentó que por México y sus hijos lo hacía.

Alex escribió: “Por mis hijos, tus hijos, México y las futuras generaciones. A favor de las energías limpias y renovables, la competitividad, la calidad, del cuidado de las finanzas públicas, los órganos autónomos reguladores y del beneficio de los consumidores”.

El efecto de haber votado en contra dio como resultado que la diputada fuera quitada de la cuadrilla de los integrantes del Verde Ecologista, como lo anunció la secretaria de la Mesa Directiva, María Camarena Chávez, al leer el comunicado del PVEM quien dio de baja a Alexis Gamiño.

“Con fundamento en lo establecido por el numeral dos del artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Por medio del presente comunico a usted el siguiente cambio de la integración del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Diputada: Rocío Alexis Gamiño García, estatus: baja”, señaló la secretaria de la Mesa.

A través de su cuenta de Twitter la diputada Gamiño señaló las razones por las cuales votó en contra.

“Me dirijo a ustedes para que sepan mi postura sobre la reforma eléctrica, en la cual me manifestó con total autonomía. Debemos mirar al futuro como lo está haciendo el resto del mundo. México merece crecimiento, globalización, avanzar en esta nueva época, no en retroceso, no dando el poder a un solo órgano, no destruyendo la naturaleza no aporta.

“El futuro vale más que ideologías, colores, interés o partidos, hay que recordar que un puesto es temporal; sin embargo, las decisiones pasan a la historia en beneficio o en perjuicio de todos los mexicanos. Las decisiones que tomemos ahora pueden destruirnos, necesitamos estar bien informados.

“Contrario la reforma eléctrica, estoy a favor de las energías limpias, de energías renovables, de servicios de calidad, de la inversión privada, de la competitividad, del cuidado de las finanzas públicas y de los órganos autónomos reguladores en beneficio de los consumidores.

“Un monopolio nos quita la oportunidad de elegir lo que más nos conviene, busquemos precios accesibles para la economía familiar. México debe retomar la agenda sustentable y dar el salto a las energías limpias y renovables a costos competitivos… Quiero ser parte de la solución y no de la destrucción”, estas palabras fue lo que costó el lugar en el Verde Ecologista a la diputada que ahora estará sin partido.

“El mundo no puede esperar más, quiero ser parte de la solución y no de la destrucción, y eso sólo se logra alzando la voz todos los días, como lo estoy haciendo en este momento”, señalo en parte de su discurso.

Finalmente escribió Alexis Gamiño: “@alexisgaminomx En un principio ingenuamente pensé que con mis temas ambientales el partido con el que más coincidía era el partido Verde Ecologista. Por levantar la voz y no seguir una ciega obediencia, me acaban de notificar que HE SIDO EXPULSADA del partido”.