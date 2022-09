Diputada que propuso que el ejército siga en las calles pide licencia

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó conceder licencia por tiempo indefinido a la diputada Yolanda de la Torre Valdez (PRI), quien fue la proponente de la reforma al Artículo 5o Transitorio para que permanezca el Ejercito en las calles hasta el 2028, pues aseguró que no fue propuesta de Andrés Manuel López Obrador, al que no conoce.

La diputada Yolanda de la Torre presentó su licencia para separarse de su cargo a partir del 26 de septiembre, “porque en Durango vivimos nuevos tiempos y me interesa estar cerca de mi estado”.

Te puede interesar: Hay más soldados… y más violencia

Recordó ser abogada formada y que Durango vive nuevos tiempos, nuevos momentos por lo que creo que hay mucho qué hacer en esa entidad.

Negó que haya habido algún tipo de presión. “No, no, al contrario. Muy contenta, muy agradecida. Ustedes saben que soy legisladora con formación, abogada, pero no, al contrario, por lo pronto Durango ya en los próximos días será …”.

Yolanda de la Torre, fue entrevistada al término de la sesión de este jueves cuando salía en su silla eléctrica y señaló que estará en algo que le pueda servir a Durango y en los próximos días dará a conocer sus nuevos planes, “ya les platicaré, pero proyectos importantes, especiales, que me motivan y que me inspiran bien”.

-¿Qué opina usted de la declaración del presidente, de que la iniciativa era de él y no de usted?- le preguntó la prensa.

“Yo no, no fue lo que vi, yo soy muy respetuosa de las instituciones. Todos saben que él tiene facultad, y yo creo que el contexto no es así, yo lo entiendo de manera distinta, con mucho respeto al presidente, con mucho respeto a la colegisladora.

“Son momentos distintos, son importantes, pero lo que sí le puedo decir es que hay algo que tenemos pendiente en marzo de 2024 y que hay que resolver.

Sociedad ¿Qué decía la manta de la Estela de Luz? Familiares de desaparecidos la despliegan tras 16 horas de protesta

“Creo que esto sirve, debe ser una oportunidad en el Senado para precisar cosas que aquí avanzamos y que iban muy bien, y que es la duda y la inquietud de cómo fortalecemos las policías municipales, de cómo fortalecemos las policías estatales, las procuradurías y las fiscalías requieren un gran, un gran apoyo.

“Necesitamos capacitar, fortalecer, darles proyecto de vida dentro de sus corporaciones a las fiscalías estatales.

“Si las fiscalías estatales no avanzan y las policías municipales no se logran avanzar, el tema de seguridad no avanzará, que eso es lo fundamental.

-¿La iniciativa era de Yolanda o era de Palacio?

“No, no. Yo no conozco al señor presidente, nunca lo he visto, nunca lo he visto”.

Yolanda negó que hubiera sido así, una presión para el PRI su salida, “yo creo que lo están tomando, porque luego la república del Twitter comunica distinto, pero creo que, si ven las imágenes, pues él dice, volveré, pero quiere decir que él haya iniciado”.

“Soy respetuosa, ni siquiera lo conozco, nunca lo he conocido, ojalá algún día lo conozca, porque ya lo dije alguna vez, hay cosas que yo hubiera querido recuperar como el Fondo de Accesibilidad al Transporte Pública de personas con Discapacidad, recursos económicos para los estados, pero bueno, no tengo el gusto de conocer al señor presidente”.

Finanzas Dan a Sedena datos técnicos sobre lineamientos de tramos del Tren Maya

La legisladora priista mencionó que la vida da momentos de decisiones, al responder el por qué no esperaba su licencia hasta que pasara su iniciativa, y reiteró que hay mucho que hacer en Durango.

Sin afirmar si se iba al poder judicial, la priista indicó que ha trabajado en la parte federal, en el Ejecutivo, en el Legislativo, el Judicial. “Creo que soy uno de los perfiles que ha tenido el privilegio de servir en los tres órdenes de gobierno, en lo local en los tres Poderes del estado, y también hay mucho qué hacer, también mucho por la seguridad, y entonces vamos a ver qué pasa”.