Diputado Ricardo Gallardo se registra como precandidato a la gubernatura de SLP

El legislador del Partido Verde, Ricardo Gallardo Cardona se registró este lunes ante las autoridades electorales estatales, como precandidato a la gubernatura de San Luis Potosí.

Al respecto, el Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), Jesús Emmanuel Ramos Hernández, dio a conocer que con esto arranca el registro de pre candidaturas en el PVEM de cara a las votaciones del 6 de junio del 2021.

Explicó que, según la convocatoria emitida por la Comisión Nacional de Procedimientos Internos del PVEM, el día 2 de noviembre es la inscripción de precandidatos al cargo de gobernador, mientras que el 23 del mismo mes serán los registros para los cargos de diputados y miembros de los ayuntamientos.

Agregó que la Asamblea Estatal Extraordinaria, donde serán elegidos los candidatos, se llevará a cabo el 14 de Febrero de 2021 en las instalaciones del CEE del Partido Verde, y deberá estar presente el representante de la Comisión Nacional de Procedimientos Internos.

Ramos Hernández detalló además que, en caso de que en el partido participe en el proceso electoral en candidaturas comunes, frentes, alianzas o coaliciones, la selección de los candidatos se realizará bajo los procedimientos que acuerden los partidos integrantes de los acuerdos que se determinen.

El Secretario General del Partido Verde afirmó que todos los que aspiren a un cargo público y que se registren para participar en los procesos internos correspondientes, deben tener la seguridad de que las reglas están completamente claras y habrá piso parejo para todos, pues la directriz del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), es evitar casos que pudieran encuadrarse en algún tipo de delito electoral.

En el caso de Gallardo Cardona, fue el único miembro del PVEM que se registró como precandidato a la Gubernatura, toda vez que la convocatoria para quienes deseaban inscribirse en el proceso fue publicada el domingo 18 de octubre.

El legislador por el Partido Verde dio a conocer que, por ahora, no solicitará licencia a su cargo en la Cámara de Diputados, dado que ni la legislación en la materia ni los estatutos del partido lo obligan.

"Independientemente de que esté participando en un proceso interno, tengo que ser responsable y cumplir con el cargo para el que los potosinos me eligieron, en su momento, cuando la legislación así lo establezca y si se da el caso de que yo sea candidato, entonces me separaré del cargo. Que la gente sepa que independientemente del proceso interno, no distraeré mi atención de mi labor como diputado".

Gallardo Cardona estuvo acompañado en su registro por diversos liderazgos nacionales y estatales, como: la Senadora de la República, Ma. Leonor Noyola Cervantes; el Diputado Local, Cándido Ochoa Rojas; presidentes municipales y miembros de diversos comités del Partido Verde en la entidad.

