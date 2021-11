Diputados acuerdan lineamientos para posible Parlamento sobre Reforma Eléctrica

Integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de diputados votaron un acuerdo para procesar los lineamientos para un posible Parlamento Abierto en materia de reforma eléctrica, informó el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira.

“Aclaro, no se está dando banderazo. De hecho, se aprobó en lo general. Falta aprobarse en lo particular, porque hicimos observaciones todos los partidos políticos. Esto no quiere decir que se da un banderazo, ni que empiece en este periodo, ni nada más. Creo que eso depende de otras consideraciones políticas”.

Así aclaró una y otra vez el diputado priista ante la prensa, para que no se mal entienda que ya habrá un foro abierto, sino que apenas se están acordando los lineamientos para un posible debate abierto.

Moreira dijo lo que se pedirá es pedir a canales oficiales que haya una mayor difusión del tema y una convocatoria a los verdaderos actores del proceso energético, como son propietarios, gerentes, a los dueños de quienes están produciendo electricidad.

También se acordó que pudieran citarse algunos de estos actores a la Junta de Coordinación Política para que participen en la organización, se acordaron programas especiales en el Canal del Congreso, donde con presentadores expertos de los medios de comunicación se hagan los cuestionamientos.

Reiteró que han insistido que en todos los foros, parlamentos abiertos de cualquier tipo, que no es un debate entre legisladores, se den en el Pleno y de lo que se trata es de un debate entre los actores de la sociedad y de la formación de criterios de los legisladores.

“Acordamos lineamientos para un posible Parlamento, en lo general, porque hay observaciones que todavía en el reglamento éste no está, y que además a nosotros nos gustaría que en otros parlamentos abiertos se extendieran esos lineamientos.

“¿Por qué? Porque el ejercicio que luego se hace aquí en la Cámara, pues no es exactamente, digamos, el más prudente, de 4 horas y de 5 horas”, aclaró.

Moreira manifestó que no hay fecha porque aún están en lineamientos y es aún una posibilidad, no está confirmado nada. “Estamos aprobando en lo general lineamientos para un futuro”.

Por otro lado, Rubén Moreira, habló sobre el director del Canal del Congreso y aclaró que no se ha hablado de su remoción en el cargo, sino que debe aclarar este sobre algunos acontecimientos que se han dado en el Congreso.

Al respeto, señaló que se está revisando cuando no se transmitió una reunión de la Comisión de Hacienda; otro fue una mala difusión de un evento de la Comisión de Medio Ambiente, y otro es la transmisión extra que hizo la noche en la cual se votó el Presupuesto.

Se acordaron ahí varias cosas: una reuniones con la Comisión Bicameral del Canal del Congreso; hacer una propuesta para modificar reglamentos internos y tres, trabajar con las cámaras empresariales para que se difunda más el Canal del Congreso por las cableras.

Uno más, fue que pudiéramos platicar o tener una iniciativa para una mayor difusión en las redes del Canal del Congreso y, propuestas para modificar el diálogo, así como la presencia de los directivos del Canal del Congreso acá en la Cámara, para mejorar los servicios que ofrece.