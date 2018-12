Diputados analizan cirugía al Ramo 23 para controlar recursos de gobernadores

El gobierno de Enrique Peña Nieto hizo mini rescates de las entidades con la entrega de 35 mil millones de pesos etiquetados en el Ramo 23 para que los gobernadores apoyaran la aprobación del presupuesto.

"Se trata de mini rescates anuales que han gestado incentivos perversos, porque los gobernadores sabe que Hacienda los faltantes a fines de año", señaló Luis Carlos Ugalde director general de Integralia.

El consultor dijo que los montos destinados a través del Ramo 11 y Ramo 23 van entre 25 y 35 mil millones de pesos en los años del sexenio 2012-2018, los cuales los usaron para pagar nómina de maestros aguinaldos y seguridad.

A cambio los conectores apoyan para que los legisladores de sus entidades aprueben el presupuesto, recordó el coordinador del estudio La Negociación Política del Presupuesto 1997-2018, que fue presentado por Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como por Fernando Galindo Favela, diputado del PRI y ex subsecretario de Egresos de la SHCP.

Ugalde manifestó que este asunto ha sido muy relevante en la relación política del gobierno federal con los gobernadores tanto en la era panista como la de Peña Nieto son las transferencias adicionales o apoyos extraordinarios para el cierre ejercicio fiscal que Hacienda canaliza a los estados, generalmente durante los meses de noviembre y diciembre.

“El Ramo 23 es una ayuda permanente que se les da año con año”, dijo Alfonso Ramírez Cuellar, diputado de Morena.

El legislador explicó los entidades de la República entran en un auxilio perfectamente a finales del año, pero el problema es que la mayor parte de los recursos se los lleva el Estado de México, Puebla, Chiapas y Oaxaca.

Esas entidades concentran los recursos, algo que no debería ser así por ser clientelar, agregó el ex líder del Barzón.

Arturo Escobar y Vega, coordinador del PVEM, expresó que una cirugía mayor al Ramo 23 tendrá un “impacto positivo en la imagen política”, pero podría tener efectos “desastrosos” en la administración de algunos gobiernos estatales.

“La verdad es que muchas entidades dependían de estas bolsas. Específicamente, por ejemplo, en el ramo ambiental”, expresó.

Mario Delgado Carrillo, coordinador de Morena, recalcó que van a cuidar que haya una programación adecuada en el Presupuesto de Egresos, “que no haya ocurrencias aquí y que al calor de la negociación se aprueben, eso ya no va a pasar, por eso o se elimina el Ramo 23 o se pone en una cajita de cristal para que no haya duda de a dónde van a ir los recursos que estén presupuestados ahí”.

Destacó que en cuanto al presupuesto de la Cámara de Diputados habrá una reducción significativa de alrededor de 36 mil pesos en las remuneraciones mensuales de los legisladores con la eliminación del seguro de gastos médicos mayores y “varios privilegios que se tenían, que ya se quitaron desde el 1 de septiembre y ya no se van a mantener para el año siguiente”.

Sí hay un esfuerzo importante de austeridad para la Cámara el año que entra. “Va a haber una reducción de casi mil 700 millones de pesos en comparación con lo que se tenía este año, los 8 mil 400, que era el presupuesto de este año, y más de 2 mil millones de pesos en relación al anteproyecto que nos habían dejado para 2019”, concluyó el diputado de Morena.