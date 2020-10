Diputados anuncian acuerdo de civilidad para comparecencias de funcionarios federales

En víspera de la comparecencia en la Cámara de Diputados de Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación y los altercados en el Senado de la República del pasado lunes, durante la comparecencia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, los diputados federales integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucpo) anunciaron un pacto de civilidad para evitar confrontaciones y mantener un ambiente de respeto entre los funcionarios federales y los legisladores durante las comparecencias con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, los coordinadores parlamentarios señalaron que el propósito es desarrollar el intercambio de información entre funcionarios y legisladores en un ambiente de respeto.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Política Suspenden comparecencia de Marcelo Ebrard en Senado

“El acuerdo de civilidad tiene como finalidad conciliar adecuadamente la libre expresión de los legisladores, la observación del cumplimiento de la norma a los funcionarios comparecientes y el respeto necesario del orden que debe prevalecer en las sesiones, bajo la conducción de la Mesa Directiva y el ejercicio de su facultad de velar por el equilibrio entre las libertades de los legisladores y de los Grupos Parlamentarios, y la eficacia en el cumplimiento de las funciones constitucionales de la Cámara”, expresó el presidente de la Jucopo, Mario Delgado, líder de los diputados de Morena.

Sin embargo, la oposición indicó que no dejará de protestar cuando lo considere necesario ni renunciará a señalar lo que está mal cuando sea pertinente. Asimismo, puntualizaron que esperan que exista reciprocidad en el respeto que ofrezcan durante las comparecencias de parte del bloque mayoritario de Morena.

Es de recordar que este martes, Morena de último momento decidido cancelar en la cámara de Diputados la comparecencia de Salud, luego que el lunes, en el Senado, de manera abrupta se concluyó antes de tiempo la comparecencia del subsecretario de Salud, Hugo López- Gatell, por los duros cuestionamientos que le hicieron los legisladores de oposición.

El coordinador parlamentario del PAN, Juan Carlos Romero Hicks declaró respecto del pacto de civilidad que este contrato implica también a los funcionarios que comparecen y esto, significa “que hablen con verdad” y respondan a las preguntas para que todos se conduzcan con altura de miras.

Por su parte, el líder de los diputados del PRI, René Juárez Cisneros expresó durante el anuncio que su bancada respaldará este compromiso, “dado que entiende que, respeto y civilidad, no cancela la libertad de expresar nuestras ideas, lo que pensamos, nuestros argumentos”.

A su vez, el PRD, a través de su coordinadora Verónica Juárez Piña indicó que, no van a bajarle dos rayitas o a renunciar a utilizar mantas y pancartas, pues recordó que el artículo 61 constitucional, no dice que no se puede reconvenir a ningún diputado o diputada.

Política Por lluvia de críticas, suspenden comparecencia de Gatell en el Senado

Expuso que le parece que este acuerdo únicamente representa un llamado para aprovechar las comparecencias de la mejor manera y para que se dé un diálogo republicano, “pero no significa que vayamos a renunciar a nuestro derecho de expresarnos cómo se crea conveniente según sea el caso”.

Finalmente, el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo Padilla consideró que, que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo se tiene que llevar a cabo de tal manera, que haya un diálogo franco, directo, abierto, donde se expresen libremente, no solamente las opiniones, sino también las diferencias y los disensos.

Finalmente dio que, deseaban dejar el precedente, “primero, de que tenemos capacidad de ponernos de acuerdo para dialogar con los representantes del Ejecutivo; segundo que esto se hace como aquí se ha dicho, sin menoscabo de la libertad de expresión, ni de la libertad de disenso y tercero, en pocas palabras, como nos enseñaron en la primaria: “Lo cortés no quita lo valiente”.