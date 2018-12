Diputados aprueban aumentar 23 mil 768 mdp a la Ley de Ingresos

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en votación económica una reserva que aumenta 23 mil 768 millones de pesos a las proyecciones de ingresos del ejercicio fiscal 2019.



Las reservas presentadas durante la discusión en lo particular de la Ley de Ingresos 2019, fue presentada por el diputado Carol Antonio Altamirano para hacer un ajuste a la carátula y al artículo 1, párrafo 5, en materia de ingresos, derivados de la revisión de facturas falsas.

Al fundamentar sus reservas, el legislador de Morena aseguró que hay coincidencia en que las proyecciones de ingresos presentadas en la iniciativa de Ley de Ingresos son realistas, y que los ingresos estimados para 2019 son prudentes.

“No obstante, es pertinente realizar un ajuste a la alza que dé transparencia a las implicaciones que tienen para la recaudación, las ganancias por mayor eficiencia administrativa”, dijo.

Una oportunidad para atacar la facturación fantasma

Carol Altamirano consideró que existe un área de enorme oportunidad para atacar la facturación fantasma, delito que se ha convertido en un problema serio para las finanzas del país, y lograr que esos recursos ingresen al erario público.

“Esas prácticas deshonestas serán combatidas frontalmente, hay que destacar que la capacidad técnica del SAT para identificar estas prácticas fraudulentas ha mejorado significativamente. En consecuencia, se prevé alcanzar mayores ingresos a los presupuestados inicialmente en la Ley de Ingresos 2019”, subrayó.

Incrementará la recaudación tributaria

A lo anterior, dijo, se debe agrega el efecto de eliminar la compensación universal, con lo que se incrementará la recaudación tributaria porque no se devolverán aquellos saldos a favor que no sean legítimos, por provenir de actos amparados por facturas apócrifas, cerrando la posibilidad de devolver saldos de impuestos no enterados al SAT.

“Por las consideraciones anteriores se estima necesario y responsable modificar la carátula del artículo primero, así como su párrafo quinto, con ese cambio y precisando la reserva, el total de los ingresos para el 2019 pasa de 5 billones 814 mil 291.7 millones de pesos a 5 billones 838 mil 59.7 millones de pesos; es decir, se espera un incremento de 23 mil 768 millones de pesos”, destacó.