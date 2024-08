Diputados aprueban candado para que ningún funcionario gane más que el presidente

Por unanimidad, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó incluir en la Constitución un candado para que ningún funcionario gane más que el presidente de la República.

En reunión celebrada este viernes, los diputados avalaron la sexta reforma constitucional del Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual fija un tope al salario del titular del Ejecutivo Federal en 2 millones 892 mil 848 mil pesos anuales, equivalente a 241 mil 70 pesos mensuales, y establece que ningún servidor público puede exceder esa remuneración.

“La remuneración integral del Presidente de la República incluirá todas las percepciones en efectivo o en especie y no podrá exceder el equivalente a setenta y tres veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización.

“No forman parte de la remuneración los gastos sujetos a comprobación, los gastos de viaje en actividades oficiales, servicios de seguridad y, en general, aquellos que sean propios del desarrollo del cargo y se realicen en el cumplimiento de funciones oficiales reglamentadas y autorizadas, incluyendo los inherentes al funcionamiento de residencias, sedes, oficinas e instalaciones asignadas para el desempeño del cargo, transportes, así como uniformes oficiales, alimentación, protección civil, equipamientos y demás enseres necesarios, con excepción de los gastos prohibidos por la ley en la materia”, se lee en la porción agregada al artículo 127 de la Constitución.

En la argumentación de sus votos, el PRI se pronunció a favor de poner límites a los salarios de los funcionarios y el PAN acusó que la iniciativa es selectiva con los funcionarios a los que se les limitará el sueldo y no abona a la austeridad que presume el presidente López Obrador.

La diputada Cynthia López Castro, del PRI, dijo que el sueldo mensual de 136 mil 739 pesos del presidente, cifra obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación, es suficiente para que un servidor público viva dignamente y afirmó que esa es la postura de su partido.

Por parte del grupo parlamentario del PRI estamos a favor, estamos a favor de esta austeridad en los servidores públicos y repito: quien quiera ganar más está la institución privada sostuvo.

El diputado Jorge Triana, del PAN, reprochó la postura de Morena que, por un lado critica los salarios de los ministros de la Suprema Corte que superan al salario del presidente y por otro omite señalar que ministro en retiro Arturo Zaldívar, hoy en las filas de la cuatro y que ocupará un cargo en el gabinete de Claudia Sheinbaum, también percibe esa remuneración.

Hay que ser parejos, la austeridad tiene que ser para todos, queremos un gobierno austero, queremos un gobierno que haga recortes con bisturí y que no los haga con hacha. Queremos un recorte institucional e inteligente en cada una de las áreas, no más gastos superfluos y que estos gastos superfluos no se apliquen en ninguna área del estado mexicanoindicó

La reforma será discutida en el Pleno de la Cámara de Diputados después del 1 de septiembre cuando los nuevos legisladores rindan protesta.