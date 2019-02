Diputados aprueban Ley Taibo, el escritor a un paso de ser director del FCE

Con 303 votos a favor, 111 en contra y 31 abstenciones, la Cámara de Diputados avaló, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, con lo que el escritor Paco Ignacio Taibo II, quien cuenta con doble nacionalidad, podrá ser el director del Fondo de Cultura Económica (FCE).

"Con el objetivo de garantizar un lenguaje incluyente y eliminar la discriminación motivada por origen étnico nacional o de género", se reformó la ley explica el dictamen de la minuta que se envió el Senado, con los votos de Morena y sus aliados el PT y PES.

Esta iniciativa de ley ha generado polémica, ya que legisladores del PAN y PRI, e intelectuales han acusado que es “a modo”, por lo que expresaron su rechazo a aprobarla.

Durante el debate, el Partido Verde, en voz del diputado Marco Antonio Gómez, aunque anunció el apoyo de su bancada a la ley, recordó las declaraciones equivocadas del escritor: “es una pena que una buena reforma se vea manchada por comentarios fuera de lugar de un servidor público, que si bien es un hombre que sabe, es también un hombre que claramente demostró no tener la inteligencia emocional para ocupar la posición para la que fue propuesto”.

La diputada priista Dulce María Sauri Riancho cuestiono qué hubiera pasado si el presidente de la República no hubiese nombrado director del Fondo de Cultura Económica a Paco Ignacio II, y dijo que sencillamente “no estaríamos aquí discutiendo una reforma plagada de simulación y de ocurrencias”.

La ex gobernadora yucateca sostuvo que se trataba de una simulación, “porque de pronto importa la situación de las personas mexicanas por naturalización. Ocurrencias, porque había que cumplir la voluntad del presidente. Es más fácil para la cuarta transformación cambiar la ley, que revisar la decisión. El tema de fondo está mal definido y peor resuelto”, apuntó.





El diputado de Morena, Sergio Mayer, pidió dejar de referirse al dictamen como la "ley Taibo”, pues el aludido ya se encuentra al frente del Fondo de Cultura y "no necesitó ninguna ley para ello".

"Desde 2011, en materia de derechos humanos, se debe recordar la no discriminación por nacionalidad y en este sentido hay que ser enfáticos sobre la universalidad de los derechos humanos", apuntó.

En la pasada Feria Internacional del Libro de Guadalajara Taibo II expresó: “se las metimos doblada, camarada”, al hacer referencia que ya sea a través de esta iniciativa o como encargado de despacho, tendría las riendas de la editorial.

El 18 de enero fue nombrado encargado de despacho y el 21 de enero, en un encuentro con medios, expresó que no le importaba no asumir como director, “es lo mismo, pregunté ‘¿cuál es la diferencia?’, y me dijeron ‘ninguna’”, expresó.

