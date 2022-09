Diputados aprueban que el Ejército se mantenga en las calles hasta 2028

Este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó con mayoría calificada la reforma constitucional para que el Ejército se mantenga en tareas de seguridad pública hasta marzo de 2028.

Tras la aprobación, la reforma al artículo 5o transitorio que busca modificar la Carta Magna, propuesta del PRI que refuerza la reciente reforma a la ley de la Guardia Nacional que pretende militarizar la seguridad pública del país, será enviada al Senado.

En ello, se busca que las fuerzas armadas del país estén por 10 años, como lo propone el PRI, quien además presentó un complemento a esta reforma para crear un grupo entre senadores y diputados que den seguimiento a los trabajos de profesionalización de las policías y de la Guardia Nacional.

#ÚltimaHora 335 votos a favor, 152 en contra y 1 abstención. Aprueba el Pleno el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Constitución en materia de Guardia Nacional, a fin de ampliar el periodo de participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. pic.twitter.com/DFt1u6aSj7 — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 14, 2022

Rechazan que la iniciativa regrese a comisiones

El Pleno de la Cámara de Diputados rechazó tres mociones suspensivas interpuestas por los partidos PAN, PRD y MC, que buscaban regresar la iniciativa a comisiones por carecer de total legalidad, ser violatoria de la Constitución y por tratarse de un riesgo para el país, militarizar a México.

El Pleno rechazó tres mociones suspensivas. Foto: Laura Lovera | El Sol de México

Previo a la presentación de las mociones suspensivas, el diputado morenista Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, posicionó el tema y dijo que se requiere más tiempo para que la Guardia Nacional tenga el apoyo tan grande e importante de la Marina y el Ejército Mexicano.

“El motivo es que el estado de cosas (inseguridad) en una situación tan difícil que venía caminando (crimen organizado) con un potencial expansivo terrible casi indetenible, continúa pese a los grandes esfuerzos institucionales y de gestión del Estado en toda su dimensión”, reconoció el legislador.

Explicó que se agregaron dos conceptos; uno, para mantener la visión de respeto para los derechos humanos, los derechos de las comunidades indígenas y de descendencia afromexicana y, el otro, es que el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) se impulse en paralelo en todo este nuevo periodo de apoyo al Ejército y presente informe sobre los avances del mejoramiento de las policías.

Mociones suspensivas

Al hablar el diputado Marco Humberto Aguilar del PAN sobre la moción suspensiva señaló que la iniciativa no cumplía los elementos necesarios para que fuera discutida y no aporta elementos del porque no hay necesidad de ampliar el plazo.

“No existe un diagnostico con datos e información que orienten a los legisladores a que tomen una decisión como esta, es claro que el constituyente permanente determinó que la seguridad pública sería encomendada a instituciones de carácter civil excluyendo toda posibilidad de que la misma estuviera a cargo de las fuerzas armadas, solo de manera excepcional y con reglas claras podrían auxiliar en estos casos”.

Diputados del PAN presentan cartelesdurante discusión. Foto: Laura Lovera | El Sol de México

Indicó que el 5º transitorio constitucional no modifica la naturaleza de las funciones de seguridad pública en su carácter civil, solo establece una excepción para el uso de la fuerza armadas en labores de seguridad pública, sujetos a una temporalidad que dicho de paso todavía no fenece.

Recordó que en el informe de la actividad del 2021 de la Guardia Nacional que se presentó en el Senado de la República, el partido en el poder sostuvo que sigue avanzando y consolidándose, y contando para ello con la fuerza armada permanente y adicional a esto, el titular de la Sedena informó que ya hay 118 mil elementos de los 134 mil elementos proyectados para el 2024.

“Entonces por qué extender la temporalidad. Por esta y muchas razones más presentamos esta moción suspensiva, porque la mayoría indolente y otros están actuando en la lógica de la sinrazón, esa que suplanta poco a poco la sensatez. Ni hipócritas, ni retrogradas, ni fascistas. Los fascistas son los que utilizan al Ejército en las calles y en otras actividades”.

Javier Huacus Esquivel, del PRD, manifestó que “los productores de la rifa del avión, sin avión; de los creadores de la refinería, que no refina; de los creadores del aeropuerto, sin vuelos. Hoy les presentamos la militarización, sin militarización. Presento esta moción suspensiva para que razonemos lo que hoy quieren discutir”.

¿Cuál es la finalidad que se discuta la iniciativa con tanta premura?, preguntó el legislador quien manifestó a la vez que hoy a menos de una semana quieren volver a votar un tema que tiene la misma finalidad, mantener el Ejército en las calles de nuestro país, pues presentan una iniciativa constitucional que en su propia exposición de motivos carece de sustento, una vez más estamos ante un despropósito del legislativo, de presas y presiones.

Alito Moreno presente en la Cámara de Diputados. Foto: Laura Lovera | El Sol de México

"En 2019 se argumentó que la reforma que da origen al transitorio que hoy discutimos tenía el objetivo de atender la emergencia que existía, nos presentaron la conformación de la Guardia Nacional como la respuesta de todos los problemas de inseguridad que según se les había heredado".

"Hoy con esta reforma nos dejan claro que no han podido implementar una estrategia que de verdad funcione, y mucho menos han querido fortalecer a la Guardia Nacional como una institución autónoma de la SEDENA".

El diputado por MC, Salvador Caro Cabrera llamó a la “no militarización, no al estado de excepción, no a la reforma de la impunidad, no a la democracia a cambio de qué los santones del PRI sigan impunes y no vayan a la cárcel quienes abusaron, quién robaron, los que son corruptos”.

Diputados a favor del proyecto del Éjercito. Foto: Laura Lovera | El Sol de México

“Esta moción es el procedimiento. Hay tres puntos que no fueron son solventados y que están respaldados en una tesis de la corte, la sesión de puntos constitucionales, fue suspendida dejando una votación inconclusa que tenía que ver con esta materia; segundo, no se sometió a votación el dictamen en materia con las modificaciones en lo particular y tercero, la corte declaró en 2008 en una acción de inconstitucionalidad que el procedimiento deliberativo debe concluir con una correcta aplicación de las reglas de votación lo cual no sucedió”.

El diputado propuso una comisión para que se consulte al Secretario General de la ONU y a su Santidad para que nos den luz en este tema.

“Proponemos a Juan Ramón de la Fuente, a Cuauhtémoc Cárdenas, a María Salguero, Armado Ramírez a Laura Rubio y Leticia Bonifás para que den opinión sobre el intento de militarización del país”.