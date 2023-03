Diputados aprueban reformar ley para castigar violencia vicaria

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para reconocer la violencia vicaria, esto en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Con 460 votos a favor, los legisladores agregaron un artículo 7 Bis a la citada ley para definir la violencia vicaria como la acción u omisión cometida en contra de una mujer por parte de una persona con la que tenga o haya tenido una relación sentimental y que tenga como intención “causarle cualquier tipo de daño o sufrimiento, separarla de sus hijas e hijos y causar desapego en el vínculo materno-filial, utilizando la violencia”.

El dictamen establece que “incurre en violencia vicaria quien sustraiga, oculte, maltrate, amenace, ponga en peligro la integridad y salud, violente física, económica, psicológica o sexualmente a las hijas e hijos de las mujeres” .

La reforma también detalla que incurre en violencia vicaria quien “interponga procedimientos judiciales falsos o conductas procesales dilatorias para impedir la convivencia o guarda y custodia con el proposito de dominar, someter, manipular, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica o sexual a las mujeres e incluso provocar el suicidio, feminicidio u homicidio de las madres y de sus hijas e hijos”.

Durante los posicionamientos a favor de reforma en la sesión ordinaria, que fue precedida por una sesión solemne para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, diputadas de todas las bancadas destacaron la importancia de la aprobación.

La diputada priista Melissa Vargas detalló que en México hay un registro de 205 casos de violencia vicaria, en donde las madres fueron separadas de sus hijos pese a tener la guardía y custodia de los menores de edad; resaltó que tan sólo en 2020 grupos feministas tramitaron 150 solicitudes de intervención ante este tipo de casos.

La diputada Ivonne Ortega, de Movimiento Ciudadano, resaltó que es importante reconocer la violencia vicaria en la ley porque “lo que no se nombra no existe y si no existe no se puede combatir”.

La reforma también obliga a los Ministerios Públicos a realizar todos los actos necesarios para salvaguardar la integridad física y psicológica de las mujeres y sus hijos e hijas de manera inmediata y establece que incurrir en violencia vicaria es causal del divorcio, pérdida de la patria potestad y restricción de visitas, así como impedimento para la guardía y custodia.

El dictamen fue enviado al Senado de la República para su aprobación y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación.