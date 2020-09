Diputados avanzan con extinción de 55 fideicomisos para recaudar 150 mil mdp 

Morena en la Cámara de Diputados anunció que este miércoles realizará en la sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la dictaminación de la iniciativa para extinguir 55 fideicomisos, entre los que se encuentran el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), el de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE), con el que esperan recaudar 150 mil millones de pesos para destinarlos a los programas sociales prioritarios del presidente de la República y la compra de vacunas para el Covid-19.

El líder de los legisladores de Morena, Mario Delgado adelantó que la Comisión de Presupuesto “va a sesionar y entre los puntos que tiene agendados son estas iniciativas que extinguen alrededor de 55 fideicomisos” y los recursos que devengan de la desaparición de estas bolsas dependerá de lo que actualmente tengan, pero, subrayó, que calculan recaudar por esta acción una cantidad que ronde los 150 mil millones de pesos.

Entrevistado en Palenque, Chiapas, lugar al que fue para participar en el anuncio de la construcción de una Escuela del Instituto Politécnico Nacional (IPN), justificó que “hay mucha necesidad de recursos para atender la salud de los mexicanos, es lo más importante en estos momentos. Y el Presidente está decidido a no endeudar a nuestro país, a no dar gasolinazos, a no aumentar los impuestos”.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja agregó en este sentido que “se tienen que hacer ejercicios importantes de austeridad y durante muchos años se fueron creando fideicomisos en la administración públicos, algunos establecidos incluso por ley y en estos momentos no es lo más conveniente tener ahí recursos atorados, estancados”.

Respecto a los recursos de importantes fideicomisos que apoyan a sectores vulnerables de la sociedad y que desaparecerán, como los de fomento a la ciencia, al deporte, de apoyo a víctimas de violencia o la protección a defensores de Derechos Humanos y Periodistas, dijo que, "se destinarán recursos para ciertos apoyos, estos apoyos van a seguir, pero los fideicomisos van a desaparecer”, pues puntualizó que “es una manera de contribuir a las dificultades económicas que está pasando nuestro país”, concluyó.

















