Diputados cancelan sesión de este jueves, reanudarán labores en 2 de abril

Por cuarta ocasión la Cámara de Diputados suspendió la sesión programada para este jueves y citó hasta el 2 de abril a las 11:00 horas, esto debido a los bloqueos que mantienen la CNTE en las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro.

A través de su cuenta de Twitter Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados anunció que la sesión sería pospuesta.

Una vez cumplido el requisito establecido en la parte final del artículo 68 de la Constitución, de solicitar el consentimiento de la colegisladora para no llevar a cabo las sesiones programadas para esta semana... — Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) 28 de marzo de 2019 ...debido a la imposibilidad material de tener acceso a las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, por estar cercado por integrantes de la CNTE... — Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) 28 de marzo de 2019 y tomando en cuenta que al momento de enterarse de nuestra solicitud no hubo objeción alguna de parte de ningún integrante del Senado, cito a la sesión que tendrá lugar el martes 2 de abril a las 11 am. — Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) 28 de marzo de 2019

“Debido al bloqueo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y tomando en cuenta que al momento de enterarse de la solicitud no hubo objeción alguna de parte de ningún integrante del Senado, cito a la sesión que tendrá lugar el martes próximo”, anunció el diputado en su red social

Al mismo tiempo los trabajadores sindicalizados, alrededor de dos mil están gozando de días de asueto ante la falta de garantías.

También no todos los accesos de la Cámara de Diputados están bloqueados, en la puerta siete de Sidar y Rovirosa, la entrada y salida es a discreción.

Podemos observar que entran y salen vehículos, así como personas.

Foto: Laura Lovera | El Sol de México

Sin embargo se espera que al momento de la concentración masiva, a las doce del día todos los alrededores de San Lázaro queden sellados por los maestros de la CNTE.

En este momento están llegando camiones con disidentes de Chiapas y Michoacán.