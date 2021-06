Diputados de oposición presentan acción de inconstitucionalidad contra Ley Zaldívar

Diputados del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano —junto con la diputada morenista Lorena Villavicencio— anunciaron que presentarán este miércoles su acción de inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para echar abajo el Articulo Transitorio XIII de la Reforma al Poder Judicial, pues indicaron que no confían en el presidente del Máximo Tribunal, Arturo Zaldívar y su consulta para detener este cambio.

La llamada “Ley Zaldívar” fue un cambio de Morena y el Partido Verde para ampliará la gestión del ministro presidente del Máximo Tribunal del país, Arturo Zaldívar, y de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal dos años más, lo cual contraviene lo estipulado por la Constitución, toda vez que indica que el periodo en la presidencia de la Sala Superior de la SCJN debe ser de cinco años.

El líder de los legisladores del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, manifestó en conferencia de prensa que “el Bloque de Contención está preparado y está acompañando la acción de inconstitucionalidad”, que se entregará a la SCJN con las firmas de 166 legisladores y aclaró que una ley complementaria no puede estar sobre un mandato constitucional.

Por eso, las diputadas y diputados de oposición, anunciaron este miércoles que están preparados para promover la acción de inconstitucionalidad y detener este artículo que subrayan es violatorio de la Carta Magna.

Apenas este martes, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, anunció que, para terminar con un clima de incertidumbre, realizará una consulta para decidir si es o no legal el Artículo Transitorio en cuestión, con el que Morena regala dos años más de gobierno en la Corte al ministro presidente.

Durante la conferencia de los legisladores del bloque opositor, la coordinadora parlamentaria del PRD, Verónica Juárez, resaltó que la consulta del ministro Zaldívar no detendrá su acción de inconstitucionalidad, pues es el propio ministro beneficiado con esta ley el que genera un clima de incertidumbre.

La lideresa perredista manifestó que “las preocupaciones que se han generado han sido reforzadas por sus constantes e inusitadas visitas al Palacio Nacional, y las constantes declaraciones del presidente de que él (Zaldívar) es el único que puede sacar adelante la reforma judicial, cuando somos un país en el que nadie es indispensable para mantener el estado de derecho”, reprochó.

Esto, debido a que en las últimas semanas el ministro presidente se ha reunido con el presidente en Palacio Nacional y con otros integrantes de la SCJN.

Visita de Arturo Zaldívar a Palacio Nacional. / Foto: Cuartoscuro

Por su parte, la coordinadora de Movimiento Ciudadano en San Lázaro también recriminó que el ministro presidente guardara silencio ante la flagrante inconstitucionalidad del Articulo Reservado XIII de la Reforma al Poder Judicial.

A su vez, la morenista Lorena Villavicencio declaró que no permitirán que se siente un precedente jurídico que vulnere la autonomía de los poderes de la Unión y el Estado de derecho.

Dijo sobre la consulta de Zaldívar para determinar el destino de este polémico artículo que “no es necesaria”, porque no hay ninguna mala interpretación y sencillamente se trata de una clara inconstitucionalidad.

En tanto, las diputadas priistas Mariana Rodríguez Mier y Terán y Marcel Velasco expresaron que el tema no se presta a discusión, ya que los principios fundamentales del derecho son claros y no hay duda de que una ley secundaria no puede contravenir la Constitución, por lo que resaltaron que defenderán el respeto a la Carta Magna.

La diputada Rodríguez Mier y Terán concluyó que “sería muy peligroso dejar un precedente que por una mayoría simple que pueda modificar cualquier ley secundaria, ahora se estaría autorizando a que sea trastocada nuestra Constitución”.

Finalmente, dijo que también sería muy grave que dejar pasar la Ley Zaldívar con “un Gobierno autoritario que ha demostrado que está tratando de usar todos los medios para evadir el cumplimiento de nuestra máxima norma”.