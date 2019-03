Diputados del PT se enfrentarían con Morena por Reforma Educativa

La bancada del Partido del Trabajo (PT) calificó de “equivocación” la intención de las comisiones unidas de Educación y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de sesionar en el senado para aprobar el predictamen de modificación a los artículos 3, 31 y 73 que echarán abajo la reforma educativa.

El líder de la bancada, Reginaldo Sandoval Flores señaló que la acción de las comisiones ─que ocurrió el miércoles─ fue un “resabio” del “modelo neoliberal” y advirtió que no debe ocurrir de nueva cuenta.

Apuntó que sus compañeros de bancada deben “serenarse” y evitar meterle presión a la aprobación del predictamen.

Rechazamos que comisiones unidas intenten aprobar Reforma Educativa con contenido neoliberal. Es momento de romper con el paradigma. Vivamos la 4T y elevemos la educación a derecho humano fundamental que pondere la dignidad humana. — Reginaldo Sandoval F (@ReginaldoSF_PT) 21 de marzo de 2019

En el mismo sentido, el vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña aseguró que fue “sorpresivo” que se decidiera forzar la reunión de comisiones unidas, porque “no había ninguna prisa”.

Incluso, añadió que en la junta de coordinación política del lunes no se planteó la urgencia de sacar la reforma educativa esta semana, porque si bien en es una reforma que el poder legislativo tiene que aprobar para este periodo ordinario “aún hay tiempo”, señaló.

“Que se convocará en el senado a las comisiones unidas, fue un error adicional porque estás dando un mensaje de que estás haciendo las cosas ocultas cuando no hay ninguna razón para eso.... Lo único que generó es que no tuviéramos las dos sesiones ordinarias donde no se iba a tocar absolutamente nada de la reforma educativa”, dijo.

PT no validará posición neoliberal

Al ser cuestionados sobre si votarán en contra del dictamen, una vez que se lleve al pleno, coincidieron en que no validará una “posición neoliberal”, incluso el líder de la bancada petista dijo desconocer cualquier otro documento que no sea el proyecto de predictamen que se filtró la semana de las comisiones unidas.

Diputados @DiputadosPTLXIV @ReginaldoSF_PT @fernandeznorona piden una Reforma Educativa libre de evaluaciones punitivas@fernandeznorona sostuvo que en el dictamen deben participar los maestros con sus propuestas. https://t.co/jPkYQT58sD pic.twitter.com/q3tTtHNktt — MARTIN NOLASCO (@MARTIN_NOLASCO) 22 de marzo de 2019

Sin embargo, descartó algún rompimiento con Morena y el Partido Encuentro Social, “porque quien está dando la orientación fundamental es el líder del movimiento, el presidente, ni modo que morena vaya a votar en contra de los que dice el presidente, eso no tiene sentido”, refirió Fernández Noroña.

Los legisladores insistieron en que su propuesta de reforma indica que el tercero constitucional no puede contener nada que tenga que ver con el aspecto laboral, pues todo ello debe señalarse en el artículo 123 constitucional, como lo exigieron los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Incluso pusieron sobre la mesa modificar la ley que rige las contrataciones de los trabajadores del estado, o eliminar los apartados A y B.

PRI pondrá la lupa a modificaciones

Cynthia López Castro, secretaria de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, advirtió que la bancada priísta no avalará ningún cambio en el proyecto de predictamen que ya se había discutido en las comisiones unidas para modificar los artículos 3, 31 y 71.

Tras el encuentro de ayer entre legisladores de Morena, el ejecutivo federal y maestros de la sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, advirtió que el Revolucionario Institucional revisará “con lupa” el predictamen que se presente en la próxima sesión de las comisiones, pues el partido no avalará ningún documento modificado.

Explicó que son tres los aspectos que la bancada considera “pilares” en la propuesta de reforma:

Eliminar el pase automático de las escuelas normales al ejercicio de la docencia

Evaluaciones

Un órgano encargado de los exámenes

Sin estos, advirtió la diputada, no habrá voto a favor porque sería ir “en contra de la transparencia”.

Según explicó, para el PRI, el dictamen que se filtró la semana pasada a los medios y que era el primer borrador de acuerdo entre las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Educación, recuperaba el 80% de la Reforma Educativa del 2013, razón por la que, la bancada “había estado de acuerdo en avanzar”.

López Castro, pidió a los legisladores de Morena conocer qué se negoció con el movimiento magisterial y advirtió que sería lamentable que los legisladores “dieran su brazo a torcer” a mano de la coordinadora.

Añadió que a la fecha no la comisión de Educación no ha sido convocada para sesionar.