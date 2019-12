Diputados discuten recorte de 50% a financiamiento de partidos políticos

El pleno de la Cámara de Diputados inició la discusión de la propuesta de Morena de reducir al 50 por ciento el financiamiento público a partidos políticos, donde las opiniones de grupos parlamentarios se dividieron, sin embargo, se prevé que esta ley sea rechazada a pesar de que la bandera de la nueva administración es el ahorro en las finanzas públicas.

Diputados de Morena y el PES apoyan la propuesta de la vicecoordinadora, Tatiana Clouthier, e incluso Encuentro Social va más allá y pide que se elimine al 100 por ciento el financiamiento a partidos; el PT y el Partido Verde guardan sus reservas a esta propuesta, pues pone en riesgo su existencia como institutos políticos.

Morena señala a través de la diputada Miroslava Carrillo Martínez que el dictamen coincide con la finalidad de generar ahorros en el erario con el objetivo de que el Estado pueda destinar esos recursos a los grupos más vulnerables y que votar en favor de este dictamen constituye votar en pro del uso racional de los recursos y de recuperar la confianza de la ciudadanía.

Mientras que el grupo parlamentario de Encuentro Social, en voz del legislador Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, apunta que el tema a discusión es fundamental para el país, pues considera que es una reforma justa que de ser aprobada beneficiará el desarrollo, el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos e incluso, dijo que la propuesta se queda corta, por lo que propuso que el recorte al financiamiento sea del 100 por ciento para que los 5 mil millones de pesos permitan mejorar el desarrollo del país, pues recordó que este monto equivale casi 10 veces al presupuesto del Instituto Mexicano de la Juventud.

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara baja señaló que no van a escamotear el respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero plantea que la reducción sea del 60 por ciento y el reparto sea igualitario. Asimismo, criticaron que la postura de la bancada de Encuentro Social que plantea la desaparición al 100 por ciento a las prerrogativas es una propuesta demagógica.

En nombre del PT, el vicecoordinador Gerardo Fernández Noroña criticó a sus socios parlamentarios del PES y dijo que es muy fácil que renuncie a lo que no tiene, pues ya no son partido; mientras que se pronunció que no se permita el financiamiento privado a los partidos políticos y subrayó que están en contra de la desaparición de financiamiento público a partidos y que quiere que la oposición tenga recursos y un piso parejo para contender.

Por los diputados del Partido Verde, el legislador Marco Antonio Gómez señaló que no acompañarán la propuesta de modificación porque se afecta la equidad en la contienda y se distorsiona el sistema de partidos; en este sentido adelantó que el PVEM que presentarán reservas.

En tanto, la oposición calificó de un engaño la propuesta, debido a que no permite la equidad en una contienda electoral, pues destacaron que, aun con el recorte, Morena seguiría recibiendo más recursos al ser el partido mayoritario.

La diputada de Movimiento Ciudadano Julieta Macías calificó la iniciativa como "una simulación", ya que con la disminución del financiamiento los morenistas recibirían 876 millones de pesos más, lo cual representa más del doble de lo que recibieron en 2018.

Señaló también que se debe de revisar el modelo de comunicación, la sobrerrepresentación, la regulación de las candidaturas independientes y la regulación del financiamiento privado y finalmente se pronunció por un sistema equitativo y rechazó que el partido mayoritario pretenda desmantelar el sistema democrático.

El PRI, mediante la diputada Dulce María Sauri Riancho, aseguró que de aprobarse la reducción del financiamiento público a los partidos políticos se afectará al sistema político-electoral en su conjunto y anunció que su grupo presentará diversas propuestas de reserva para evitar el debilitamiento del sistema de partidos. Finalmente, sostiene que el gobierno será juzgado por las grandes y pequeñas cosas que hagan, y advierte sobre la tiranía de la mayoría.