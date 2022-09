Diputados guardan minuto de silencio en memoria de María Bertha Espinoza

El Pleno de la Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio y brindó aplausos en memoria de la diputada María Bertha Espinoza Segura (Morena-Distrito 3-Veracruz), quien falleció este lunes 12 de septiembre.

Al inicio de la sesión, la vicepresidenta, diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos, en funciones de la presidencia de la Mesa Directiva, informó del fallecimiento de la diputada María Bertha Espinoza Segura, integrante del grupo parlamentario de Morena, quien fue legisladora en la LXIV y LXV legislaturas.

Entre los recuerdos parlamentarios la diputada Espinoza Segura se definía como mujer que atendía las clases sociales, “Me mueven las necesidades de la gente y el interés superior de la nación. Debo decir que sin el apoyo de la gente no hay camino ni fuerza para andar. A ese apoyo me atengo, me respaldo y obedezco.

“Como diputada federal y como ciudadana común, soy honesta e incorruptible. Tengan la seguridad, mis electores, que nunca traicionaré su voluntad. Su política es tiempo y mi tiempo es éste: al lado de la gente que me apoya y a la que quiero como nadie en el mundo. Cuando se lucha por ideales, los tiempos no terminan, sirven para mantener la lucha y volver a comenzar”.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena, diputado Ignacio Mier Velazco, afirmó que “hoy es un día triste porque se nos adelantó una querida amiga, una mujer estudiosa, responsable, madre, hija, que nos deja una huella imborrable. En los últimos días, a pesar de estar en una situación crítica, precaria, en términos de su salud, a pesar de ello, ella estuvo aquí, estuvo de manifiesto hasta el último día de sesiones en la semana anterior”.

Precisó que la diputada pudo haber optado por otro camino más cómodo por su propia salud, “y optó por el camino de estar presente cumpliendo su responsabilidad con el pueblo de México. A nombre de la coalición, a su familia, a sus electores y al pueblo de Veracruz, el más sentido pésame por esto que acaba de constituirse en un día triste para Morena”.

El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT), a nombre de su bancada, se unió a las condolencias a familiares y amigos y a la fracción parlamentaria de Morena, por el fallecimiento de la diputada Espinoza Segura. “Toda nuestra solidaridad y lamentamos su fallecimiento”.

La diputada Paola Tenorio Adame (Morena) externó su dolor por el fallecimiento de la diputada Espinoza Segura. “A nombre de todos mis compañeros y compañeras de Veracruz, les agradezco este homenaje en su nombre y un gran abrazo a su familia, nuestras condolencias y apoyo”.

De MC, el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo se unió a las condolencias y a la pena que embarga a la familia y amigos de la diputada Espinoza Segura. “Es una tristeza no sólo para una fracción parlamentaria, sino para toda la Cámara de Diputados. Es lamentable que una compañera como ella se haya marchado”.

Del PAN, Iván Arturo Rodríguez Rivera, lamentó la muerte de la diputada Espinoza Segura. “Quienes tuvimos el gusto de conocerla desde la Legislatura LXIV podemos hablar del honorable trabajo que hizo para México, por lo que enviamos a su familia un fuerte abrazo de todo corazón”.

Elizabeth Pérez Valdez, diputada del PRD, luego de sumarme a las condolencias, dijo: “podemos no estar de acuerdo en muchísimas cosas, desde la tribuna expresar nuestras discrepancias, pero siempre la pérdida de un ser humano nos debe unir. Le abrazamos con fuerza al estado de Veracruz, a sus electores y las y los diputados de nuestra compañera Bertha y esperamos que pronto nos resignemos a esta su partida, recordando su trabajo”.