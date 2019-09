Diputados guardan un minuto de silencio por víctimas de Coatzacoalcos

Al reanudar la sesión general del Congreso de la Unión la diputada de Morena, Flora Tania Cruz Santos, por el distrito 11 de Coatzacoalcos, Veracruz, pidió un minuto de silencio en el pleno de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, con motivo de la masacre en un bar de esa entidad el pasado 27 de agosto.

Al recordar que su ciudad está de luto, la legisladora envió sus sentidas condolencias a las 30 familias de la masacre, y exigió a las autoridades encargadas de la procuración de justicia de los tres niveles de gobierno que hagan valer todo el peso de la ley, para que estos hechos no queden impunes.

Tras el minuto de silencio, el senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza, expresó desde la tribuna y a nombre de la Iniciativa Ahora, su preocupación por lo que llamó “el proceso de militarización” del país, e insistió que el pacto de impunidad debe terminarse y que desean que todos los implicados en la Estafa Maestra se han llevados ante la justicia y de igual manera a todos los implicados por el caso OHL; también solicitó que el ex gobernador César Duarte sea extraditado para que enfrente la justicia.

Refirió, además, respecto a las pintas por las protestas feministas por la violencia de género en el Ángel de la Independencia, que "ningún edifico vale más que la vida de una mujer".

Señaló que no quieren "una hegemonía que repita los viejos vicios", y como ejemplo señaló que no debe cambiarse la ley general del Congreso de la Unión para que no haya alternancia; para finalizar, señaló que no deben repetirse los vicios del pasado.