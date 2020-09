Diputados piden renuncia a Rosario Piedra de la CNDH; ella se victimiza

Diputados federales demandaron la renuncia de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, derivada de las protestas feministas en su contra; por su parte, la funcionara se victimizó, y afirmó que hay una campaña mediática en su contra y que, en los 30 años de creada la institución, no se le había atacado como ahora a ningún presidente de este organismo.

“Yo he sido una víctima. Soy una víctima porque jamás se me dio respuesta; pero, ahora también, no solo soy víctima, soy la presidenta de la CNDH”, subrayó la Ombudspeson al reprochar que, desde la creación del organismo, ella ha demandado que cese la represión por los reclamos de desaparición forzada que se incrementaron, dijo, en los gobiernos calderonistas y peñanietistas.

Durante la comparecencia virtual de la presidenta de la CNDH ante los diputados federales, los legisladores exigieron que deje de presidir este organismo autónomo.

En su oportunidad, la diputada sin partido, Ana Lucía Riojas demandó a Rosario Piedra, a nombre de todas las mujeres víctimas de violencia que “tenga dignidad y que renuncie”.

Destacó que sobran observaciones en su gestión y subrayó que, bajo su tutela, “la CNDH ha sido cómplice” del Gobierno al no atender a las víctimas y enfatizó que teme que la cercanía que guarda con el presidente Andrés Manuel López Obrador, “nuble” su labor para ver los crímenes que cometen las fuerzas armadas.

Además, dijo, “no entendemos como no existen recomendaciones de cómo el presidente, se refiere a las víctimas, cómo los trata como adversarios políticos y como es que todas las mañanas desde el show mañanero y desde el púlpito se descalifica a la prensa”, cuando se agreden periodistas a diario.

Por ello subrayó que tanto la Ombudsperson y el presidente no son víctimas, sino funcionarios que cuidan de los más vulnerables y si aceptaron sus cargos es porque deberían de estar a la altura de las soluciones.

A su vez, la diputada priista, Lucero Saldaña expresó que Piedra Ibarra, requiere empatía con las víctimas y mencionó que desde su elección en el Senado para presidir la Comisión, se vio “un proceso viciado, de origen, que ha vulnerado la institución que es una institución autónoma” y coincidió con Riojas, al observar que ve problemas internos en la CNDH con la renuncia de la mayoría del Consejo Consultivo, con contratación de personal cuestionado y con discursos que no acompañan el verdadero sentir y propósito del organismo.

En tanto, la presidenta de la CNDH aseguró que la dependencia que preside, no es el enemigo a vencer ante las protestas de colectivos feministas que han tomado las instalaciones de este organismo autónomo en la Calle de Cuba, de la Ciudad de México y en otras localidades, como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), la cual fue desalojada de manera violenta por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

A quienes ocupan nuestras oficinas y a todas las víctimas, les hemos dicho, y hoy lo reitero, que nosotros no somos el enemigo a vencer, que somos sus aliados

Niega gasto en comida gourmet

Dijo también sobre las acusaciones de gastos de comida gourmet y uso de chefs en la CNDH que esto es falso. Aseguró que se gasta en el comedor para la sede de Cuba es aproximadamente 30 mil pesos mensuales y no hay exuberancias como las que se han acusado en algunos medios.

"Se servían diariamente entre 30 y 50 comidas, algunas de las cuales se ofrecían también a quienes acudían por algún trámite o petición. El menú era como el de cualquier hogar de la clase media: sopa de pasta, arroz, frijoles y guisado. Aguas frescas, nada de comida gourmet y lo que se presentó como cortes finos no eran sino bistec de res y cerdo y chamberete.

"Lo que comía yo era exactamente lo mismo que comía el personal de limpieza y de vigilancia. Aquí tengo las últimas listas de alimentos” dijo la Ombudsperson.

En cuanto a la toma de las instalaciones, detalló que era preferible “mil veces correr el riesgo de que pasen cosas como estas, la toma de instalaciones, que regresar a las instalaciones de fachada que servían al pueblo, pero siempre permanecían cerradas al pueblo”, por lo que aseguro que la CNDH es más que un edificio y no van a dejar de trabajar en apoyo de las vi.

