Diputados reanudan discusión sobre leyes educativas

Tras un receso de 20 minutos, la Cámara de Diputados reanudó la sesión para discutir los tres dictámenes de las leyes secundarias de la Reforma Educativa.

Previamente diputados realizaron una votación para decidir si continuaban o no con la sesión, lo cual fue avalado con 286 votos.

Minutos antes, los legisladores de los cuatro partidos de oposición (PAN, PRI, PRD y MC) tomaron la tribuna al solicitar una moción suspensiva para los dictámenes en materia de leyes complementarias de la Reforma Educativa.

Foto: Laura Lovera | El Sol de México

El diputado panista Jorge Luis Preciado argumentó que se había violado el procedimiento legislativo, y anunció que los legisladores de oposición no se moverían de la tribuna del Salón de Sesiones hasta que no fuera repuesto el procedimiento legislativo, pues argumentaron que se cambiaron textos y los dictámenes no se distribuyeron con 5 días de anticipación como lo marca la ley.

Los diputados de los cuatro grupos parlamentarios de oposición se mantuvieron con pancartas que tenían leyendas como "Educación sin Mafias" o "Alto a la regresión educativa".