Diputados reprochan a titular de SFP omisión para investigar a Bartlett

Durante la comparecencia de la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, los diputados federales reprocharon su omisión para investigar a Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por su presunto enriquecimiento ilícito.

Al inicio de la comparecencia de Sandoval Ballesteros, los legisladores de oposición con mascarás del titular de CFE y una manta con la leyenda "¿Así puede ver lo que todos vemos? Bartlett bienes raíces" en referencia a los 800 millones de pesos que no declaró el titular de CFE de su patrimonio, subieron a tribuna para increpar a la secretaria de la Función Pública.

La diputada panista Josefina Salazar Báez al ocupar la tribuna, cuestionó a Sandoval Ballesteros en torno a la ausencia de resultados claros sobre el patrimonio de Bartlett Díaz y los motivos por los que todavía trabaja en la administración pública Manuel Bartlett Díaz.

Foto: Mauricio Huizar | El Sol de México

Asimismo, la legisladora le cuestionó por qué no se ha dado un seguimiento puntual a su caso, y también interrogaron a la funcionaria sobre el cargo que ocupa el hermano de la secretaria de la Función Pública en la Corte.

Le reprocharon también que ha tenido la oportunidad de "barrer las escaleras de arriba hacia abajo como predica el presidente y no lo ha hecho". Incluso acusaron también que los grandes casos de corrupción de la actual administración no se han investigado con la contundencia que amerita, y concluyó que no se quiere que pase esta administración de una administración valiente a una omisión cobarde.

En tanto, la titular de la SFP durante su discurso celebró las reformas realizadas en esta legislatura, como la Ley de Austeridad Republicana o los recientes cambios para combatir la evasión fiscal.

Sandoval señaló que "la corrupción fue la peor herencia de las últimas décadas" y de la época del neoliberalismo. Sin embargo, aseguró que la ruta conjunta de los mexicanos que no quieren más de lo mismo "sin duda erradicaremos ese cáncer que nos lacera".

Foto: Mauricio Huizar | El Sol de México

Asimismo, dijo que desde la dependencia que preside están poniendo todo su empeño para lograr erradicar la corrupción, y están reviviendo la secretaría, porque según Sandoval "los dos últimos presidentes se habían propuesto que desapareciera".

De estos esfuerzos emprendidos aseguró que ya tienen los primeros resultados de la transformación de la SFP, entre los que destacó que las auditorías a programas de desarrollo y operación regional le han permitido 46 mil millones de pesos que los estados y los municipios tendrán que devolver o justificar a la federación.

Las auditorías de obra pública han determinado 119 observaciones por más de 17 mil mdp, y subrayó que más de 16 mil mdp se concentran en 69 observaciones vinculadas a la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, que dijo, “se caracterizó por pagos injustificados sobreprecios de diverso signo, mala calidad de la obra y vulneración de las especificaciones convenidas en los contratos iniciales”, indicó.