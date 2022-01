Diputados requieren notificación de la SCJN para atender Ley General de Comunicación Social

El presidente de la Mesa Directiva, el diputado Sergio Gutiérrez informó que hasta ahora la Cámara de Diputados no ha recibido ninguna notificación respecto al ordenamiento de un juez, para modificar la Ley General de Comunicación Social en un plazo de 10 días o de lo contrario estarían en desacato judicial.

Al ser cuestionado por los medios de comunicación, el diputado presidente Sergio Gutiérrez dijo “todavía no nos han notificado, pero el día de ayer el director jurídico de la Cámara, por instrucciones mías, fue a platicar con el juez de distrito que emitió está resolución, y la idea es que pudiéramos, ya lo contextualizamos, de que estamos en receso.

Entre las escusas de la Cámara de Diputados, de acuerdo al presidente de la Mesa Directiva, es que el periodo iniciará hasta el 1° de febrero, y la idea es que una vez que notifique la autoridad judicial, se pueda hacer algunas diligencias ante el juez que permitan tener un período adicional en Cámara, que sería en este periodo de sesiones, para poder aprobar la ley.

“Hay posibilidad que nos den una prórroga, es algo que ayer se exploró con el juez y vamos a esperar a que nos notifiquen para ya hacer las acciones jurídicas, tratando de que está prórroga sea o comprenda el próximo periodo de sesiones.

En tanto el Poder Judicial da 10 días a la Cámara para resolver, a lo que el diputado de Morena contestó: “Así es. Lo que en apariencia resolvió el juez es que son 10 días. No nos han notificado, pero ya lo platicamos con ellos y al parecer podrá darse una prórroga, en el entendido de que ellos no estaban enterados, o no es algo cotidiano para ellos, el saber que estamos en receso y que no se puede ahorita aprobar la ley hasta que inicie el siguiente periodo”.

El pasado 10 de enero el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa, señaló que el Congreso de la Unión tiene 10 días para hacer las modificaciones necesarias a la Ley General de Comunicación Social, plazo que termina el 17 de este mes para cumplir con el mandato o de lo contrario entrarían en desacato y los representantes del Poder Legislativo tendrían responsabilidades administrativas y hasta penales.

El Congreso de la Unión tuvo tres meses para llevar a cabo un proceso legislativo en donde se regulará una Ley de Comunicación Social, subsanar las deficiencias de la actual Ley y cumplir con lo mandatado por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La organización Artículo 19, promotora de la llamada “Ley Chayote”, señaló que el Congreso de la Unión no cumplió con lo requerido por la sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 8 de septiembre de 2021.

“La falta de voluntad y disposición política nuevamente arremeten contra la libertad de expresión y el derecho a la información en México, ya que persiste la ausencia de una debida y correcta regulación de las relaciones entre el Estado y los medios de comunicación, lo cual tiene consecuencias en el libre ejercicio de derechos, así como en la pluralidad mediática”, señaló la organización.