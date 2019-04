Diputados se perfilan a un periodo extraordinario, advierte René Juárez

En la Cámara de Diputados se perfila un periodo extraordinario de sesiones. “No es un tema, pero vamos a llegar irremediablemente, hay cosas que uno las olfatea y las percibe, a eso vamos a llegar irremediablemente’’, dijo el coordinador del PRI, René Juárez Cisneros.

¿Una reforma educativa en Extraordinario?

Eso ya depende del acuerdo que se tome, pero no hay que tratar de sacar en condiciones de adversidad algo que se puede construir, no pasa nada una semana más o una semana menos.

Respecto a la CNTE, el priista apuntó que la aplicación de la ley no es sinónimo de represión, es agotar el diálogo, buscar el acuerdo, el entendimiento, para que podamos cada quien hacer lo que nos toca.

Foto: Laura Lovera | El Sol de México

Si el Gobierno dice, yo no voy a reprimir. Qué bueno que no reprima. Nosotros no queremos que reprima. Simplemente que cumpla su responsabilidad y genere condiciones para poder entrar y salir de la @Mx_Diputados. pic.twitter.com/1twD6gnsaa — René Juárez Cisneros (@JuarezCisneros) 2 de abril de 2019

“Nosotros no queremos que se reprima a nadie, el derecho a la manifestación debe estar a salvo, pero también me parece que tiene que permitirse, por parte de quienes vienen a expresar su inconformidad, la posibilidad de que nosotros podamos sesionar’’.

Nosotros, añadió René Juárez, estamos en la disposición de construir un acuerdo, en todo aquello que le sirva a las niñas y a los niños, a los jóvenes, y al sistema educativo.

¿Hay tiempo, en este Periodo?

Sí. Ese es el otro tema, cuál es la prisa de querer realmente sacar todo al aventón, si no hay condiciones, generemos las condiciones, eso es la política, es parte de ir construyendo esa condición y circunstancia.

Cuando hay una crisis hay que actuar con serenidad, con prudencia.

Hubo un hecho muy lamentable, se está superando, y me parece que la expresión que se tuvo de un grupo parlamentario de la destitución, quedó superada. pic.twitter.com/s2qWtvayx5 — René Juárez Cisneros (@JuarezCisneros) 2 de abril de 2019

“¿Y qué pasa si nos vamos a un extraordinario la primera semana de mayo? No pasa nada; lo sacamos y estaremos a tiempo’’.

Lo importante es evitar que se siga polarizando aquí en la Cámara, precisamente este tipo de expresiones que están encontradas y que se generen condiciones ya de armonía; nadie quiere pleito, se afecta a todo mundo con estos bloqueos.