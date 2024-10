Directora de JUFED llama al diálogo verdadero con Claudia Sheinbaum

La directora de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federación (JUFED), Juana Fuentes Velázquez, hizo un llamado a Claudia Sheinbaum Pardo para sostener un diálogo verdadero en torno a las preocupaciones de trabajadores y juzgadores respecto a la reforma judicial.

En entrevista durante el mitin llevado a cabo este miércoles en el Consejo de la Judicatura Federal, Fuentes Velázquez aseguró que existe una crisis entre los poderes de la Unión actualmente.

“Se requiere un diálogo (...) Me parece que aquí es crucial el diálogo, pero un diálogo verdadero, un diálogo sin estatus, un diálogo para que ella como nueva presidenta tenga una perspectiva desde lo que se vive como juzgador con los propios trabajadores para que saquemos adelante a este país”, dirigió a Sheinbaum la jueza en materia laboral.

En ese mismo sentido, Fuentes Velázquez parafraseó las palabras de Claudia Sheinbaum, nueva presidenta del país, en dónde aseguró que los trabajadores e impartidores de justicia se van a convencer de que la reforma es adecuada.

“Veo de forma muy triste también la desinformación que tiene. Hoy escuchaba cuál es su perspectiva y diciéndonos ‘se van a convencer con el tiempo de que esto es lo mejor’, yo le diría (a Sheinbaum) ¿cree que me convenza si me están dejando sin trabajo por el solo hecho de haberme estigmatizado como corrupta cuando me parece que eso no soluciona el problema nacional de justicia?”, cuestionó la titular de la JUFED.

Este miércoles, decenas de trabajadores de los 32 circuitos del Poder Judicial de la Federación (PJF) se manifestaron a las afueras del Consejo de la Judicatura Federal para exigir que se respete su decisión de mantener el paro de labores indefinido dado que “no existen las condiciones para regresar” a las labores habituales.

Ayer, en una marcha desde el Monumento a la Revolución hacia el Ángel, la JUFED invitó a Sheinbaum a dialogar; sin embargo no se ha formalizado la petición.