Directores de Pemex sabían de huachicoleo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no habrá tolerancia a ningún funcionario en el robo de combustibles, luego de revelar que los exdirectores de Pemex estuvieron enterados de este delito desde el año 2000, así como la participación de los trabajadores sindicales.

"Este tema se le trató en el sentido de que no íbamos a tolerar a nadie, fuese de alto nivel en Pemex o trabajador sindicalizado, el que participara en actos ilícitos, como no se le va a tolerar a ningún servidor público actos de corrupción", sostuvo al presentar el Plan Conjunto del Gobierno de la República para combatir el robo de Hidrocarburos en Pemex.

López Obrador comentó que no cuenta con las evidencias suficientes para demostrar que los altos funcionarios participaron en el robo de combustibles, pese a que del 2000 al 2003 se les entregaron estadísticas que demostraban robos que coaptaban hasta 12 mil millones de pesos. Y hasta este último año reportaron robos de 60 mil barriles diarios, lo que costó al erario público 60 mil millones de pesos.

"Yo no tengo evidencias de que los directores de Pemex participaban en el robo de combustibles, lo que sí sé, es que tenían conocimiento, de eso no tengo duda, pero no puedo sostener con pruebas de que participaban. De que sabían, sabían", comentó.

Foto: Daniel Galeana | El Sol de México

Mientras que los trabajadores sindicalizados impidieron el paso a las autoridades a zonas que establecieron como restringidas.

"Estoy haciendo un llamado a toda la población y esto incluye también a las autoridades estatales municipales, por eso no vamos a acusar sin tener evidencias, pero si pedimos el apoyo de todos. Creo que es muy importante el que estemos todos los ciudadanos dándole seguimiento este asunto", acusó.

El primer mandatario no se ha reunido con Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros, pero la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ya le advirtió que no pueden seguir cometiéndose este tipo de ilícitos.

"No podían entrar Pemex, la autoridad porque eran áreas reservadas o estaban conducidas, administradas por trabajadores sindicalizados, pero eso ya se resolvió, nada más se les informó los dirigentes sindicales de que Pemex y no solo Pemex, el gobierno federal y las fuerzas armadas iban a cuidar instalaciones estratégicas como se está haciendo y ya en este plan no hay ninguna zona reservada en la que no se pueda intervenir", comentó.

En el plan participarán cerca de 15 dependencias federales, entre ellas, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, quienes resguardarán 895 puntos críticos y desplegarán a 4 mil miembros del ejército. Más adelante también participarán miembros de la Guardia Nacional.