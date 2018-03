'Disparate', cancelar el NAIM: Ricardo Anaya

Ricardo Anaya, candidato de la Coalición Por México al Frente (PAN, PRD y MC), calificó como una ocurrencia y un disparate la propuesta conjunta del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), para discutir la viabilidad de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), y consideró que un órgano empresarial como el CCE, no puede decidir en torno a una obra pública, por lo que adelantó que no participará en dicha mesa de análisis.









“Reitero que me parece un absoluto disparate el pretender dar marcha atrás a una obra que sí se requiere para el país, primero; y segundo, en la cual ya se ha erogado una cantidad muy importante de recursos públicos.









Sería absurdo perder esos recursos por el capricho de una persona que no está de acuerdo con que la obra continúe; nosotros decimos sí a que haya un nuevo aeropuerto”, señaló el candidato.





En cuanto a la mesa de dialogo para revisar la viabilidad de la construcción del NAICM, dijo que, “sin pretender agraviar a nadie, no es facultad de un organismo empresarial definir si una obra se realiza o se deja de realizar, cuando la obra ya está en curso y, cuando ya se ha erogado una cantidad muy importante de recursos públicos. Francamente no coincido con esa convocatoria que se ha hecho; me parece que, más bien, debemos ajustarnos a lo que establece la ley” dijo.









En este sentido, subrayó que, “es imperativo el revisar cada uno de los contratos (del NAICM) para asegurarnos de que se hayan firmado en términos de ley, y que se estén cumpliendo de manera puntual”, para que “nos podamos asegurar que estos contratos se han firmado con los más altos estándares de transparencia; y en caso de que hubiera algún acto de corrupción, pues las instancias correspondientes actúen en consecuencia”, y esto, dijo Anaya, “implica no solamente a quien sea el próximo presidente de la República; sino también, a organismos como a la propia Auditoria Superior de la Federación (ASF), y señaladamente a la propia secretaria de la función pública”, sentenció Anaya.





Por otra parte, el candidato de la Coalición Por México al Frente, dijo que, “ha habido fallas enormes en la implementación de las distintas reformas que se aprobaron en los años recientes”, y en consecuencia, reiteró su compromiso de “mejorar la implementación para que las reformas puedan surtir efecto positivo hacia la sociedad”, en este sentido, citó como ejemplos las reformas energética y educativa, las cuales, consideró que “han tenido también enormes deficiencias en su implementación y me parece que habría que revisar los términos en que se han implementado”, concluyó.