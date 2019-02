Durazo alista plan de arranque para Guardia Nacional en marzo

Un día después de que se apruebe la Guardia Nacional por la Cámara de Diputados, “estamos listos para detonar todas las acciones que le den vida real’’, incluso el reclutamiento de elementos, adelantó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.

Nos estamos adelantando porque estamos contra reloj, la gente está agotada por los altos niveles de inseguridad y la Guardia cubre su proceso legislativo; y en paralelo estamos haciendo todos los preparativos para su creación presupuestal, administrativa y operativa

De tal manera que cuando se cubra el proceso administrativo nosotros podamos detonar el programa de trabajo de inmediato, refrendó.

Entrevistado en Palacio Nacional, el funcionario confió en que a mediados de marzo también esté aprobada la reforma constitucional en al menos 17 congresos locales.

Nuestra apuesta por la seguridad en nuestro país está basada en dos ejes estratégicos: la Guardia Nacional y la territorialización.

En ese sentido, apuntó que la estrategia anterior, la policía federal que termino abandonada y los operativos que no resuelven porque llegan a una población, atienden la problemática, pero luego se regresan al lugar de donde salieron y otra vez se reconstruye la criminalidad.

“Aquí vamos a tener presencia permanente a través de la Guardia en las 266 regiones del país. Imagínense ustedes en sus lugares de origen que pudieran contar entre 300 y 600 elementos adicionales en cada una de las regiones, una fuerza adicional, profesional, entrenada, con una nueva doctrina policial homologada a la del Ejército en el sentido de disciplina, capacitación, adiestramiento y lealtad. Va a ser un órgano realmente de nivel internacional’’.

Foto: Gabriel Xantomila

Explicó que en la ley secundaria se van a definir los requisitos que deberá reunir quien finalmente pueda encabezar la Guardia Nacional.

En ese sentido, apuntó que no hay en la reforma constitucional ninguna restricción, quiero decir con ello puede un militar en activo, sí, puede ser un militar retirado, sí, puede ser un civil, también, puede ser un hombre, una mujer. Las posibilidades están abiertas.

Aclaró que en este momento no tiene sentido hablar de nombres, lo que se está haciendo, lo que ha sucedido ya, es que se ha integrado dos equipos de trabajo, uno para desarrollar todo el proceso de creación de la Guardia que es el proceso legislativo, presupuestal y administrativo y por otro lado una comisión al interior de la Policía Federal para proponer el programa de transición de la policía federal a la Guardia.

Esos dos equipos ya están trabajado y esperamos presentar al Presidente Andrés Manuel López Obrador, el programa de trabajo que desembocará en la creación de la Guardia. Esto en paralelo al proceso legislativo.

Además, recordó que se detuvo el procedimiento de reclutamiento pero ahora están listos para iniciarlo en cuanto le den luz verde a la Guardia.

Al respecto, detalló que se frenó, primero porque las críticas de que “nos estábamos adelantando al proceso legislativo, en realidad no nos estamos adelantando, estamos haciendo los preparativos necesarios para no perder un solo día. Se aprueba la Guardia ahora y mañana estamos listos para detonar todas las acciones. Una que la Guardia está aprobada en el papel y otra que esté operando y para operar es un proceso burocrático largo, administrativo, presupuestal, operativo, en términos de imagen, planeación, de aprobación de plazas. Todo eso es un proceso largo y no queremos perder tiempo’’.

LLAMADO A DIPUTADOS

Durazo Montaño también hizo un llamado a las y los diputados a recoger con el mismo sentido, el consenso, la unanimidad que se expresó en la Cámara de Senadores a favor de la Guardia Nacional, porque esa aprobación si fuese unánime sería ideal porque saldría del Congreso con un respaldo político extraordinario.

Ayudará a la Guardia a nacer con una fortaleza que es imprescindible para actuar con eficacia y además también facilitaría, le daría rapidez al proceso de aprobación en los congresos locales.