Durazo toma protesta a equipo de trabajo de la nueva SSP

Alfonso Durazo Montaño, titular de la recién creada Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, tomó protesta a los nuevos funcionarios que lo acompañaran en su nuevo encomienda. El general Audomaro Martínez Zapata será el encargado del Centro Nacional de Inteligencia, que sustituye al Cisen; Leonel Cota Montaño, ex gobernador de Baja California Sur y ex presidente del PRD, fue designado como subsecretario de Planeación, Información y Protección Civil; Francisco Garduño es el nuevo encargado del Órgano Administrativo de Prevención y Reinserción Social.

Mientras que José Pedro Vizuet fue designado como el Comisionado del Servicio de Protección Federal (SPF); David León Romero será el coordinador Nacional de Protección Civil; Gabriel Mendoza Jiménez será el titular de la Unidad de Información, Infraestructura Informática y Vinculación Tecnológica; Francisco Pippitone será el titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal; Franco Fabbri Vázquez se encargará del secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y José Ángel Avila, en la secretaria general del Centro Nacional de inteligencia.

Esta madrugada el Secretario de Seguridad @AlfonsoDurazo tomó protesta a los nuevos funcionarios de nuestra institución, a quienes exhortó a sumar esfuerzos en el nuevo Gobierno a fin de buscar el bienestar y la paz de todos los mexicanos. pic.twitter.com/tRPEtCB4uH — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) 1 de diciembre de 2018





Durante la toma de protesta de su nuevo cargo Durazo Montaño, aseguró que en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador la estrategia de seguridad se enfocará en una visión amplia donde se atenderán las causas que generan la violencia, además de que en esta madrugada el nuevo secretario tomó protesta a su equipo de trabajo.

Al recibir, los primeros minutos de este sábado de parte del ex secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida el mando de la seguridad pública, recalcó que si no generamos oportunidades de salud, educación, particularmente, oportunidades laborales para los jóvenes no podemos lograr mejores resultados en materia de seguridad, así tengamos un policía en cada esquina.

Recalco que a partir de hoy se pondrá en marcha una estrategia de visión amplia que vaya a la raíz y causas profundas de la inseguridad y se combatirá la corrupción, puesto que es un problema que afecta gravemente al país y que lo sitúa en el lugar 135 en el ranking mundial de corrupción.

Ponderó que se tendrá una política de austeridad, se redignificarán los penales y se combatirá el autogobierno; además de que el plan de seguridad estará basado en la creación de la Guardia Nacional, en la que se buscará que se optimicen el uso de recursos que tiene el Estado mexicano.





