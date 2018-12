Ebrard agradece disposición de EU con nuevo gobierno mexicano

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, agredeció la dispoción y actitud "de respeto a la nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador", del secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, con quien sostuvo una reunión en Washington.

En su cuenta de Twitter @m_ebrard, el canciller mexicano calificó de amistoso el diálogo que tuvieron y dijo que "fue una conversación amistosa, primera mirada a las vías de un entendimiento duradero entre México y Estados Unidos".

Finanzas Peña Nieto, Trump y Trudeau firman el nuevo tratado T-MEC

"Concluyó la cena con Mike Pompeo. Fue una conversación amistosa, primera mirada a las vías de un entendimiento duradero entre México y Estados Unidos. Le agradezco su disposición y la actitud de respeto a la nueva administración del Presidente López Obrador", indicó Ebrard Casaubon en la red social.

Antes, el canciller publicó otro tuit en el que señaló que con la firma del Plan de Desarrollo Integral con Guatemala, Honduras y El Salvador, arrancaron las acciones de política exterior del nuevo gobierno.

"Desarrollo es la vía para que nuestros pueblos no tengan que migrar por pobreza y desesperanza. Un futuro distinto es posible", acotó.